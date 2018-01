Jistě, můžeme tu nalézt spousty inspirace u dalších značek, ale jsou to jen drobnosti. Inspiration Q je podle nás jedno z nejkrásnějších aut, které se poslední dobou představilo. Hlavě totiž ukazuje, jak budou vypadat vozy Infiniti během několika let. Ano, už jméno Q Inspiration k tomu přece směřuje.

Infiniti Q Inspiration

Infiniti Q Inspiration

Snad jen přední maska s hromadou vstupů vzduchu a netradičním mřížkováním chladiče vypadá trochu “moc“, ale ten zbytek je prostě automobilová socha, jak se dělaly v dobách největší slávy – v osmdesátých letech, kdy automobilky chrlily své koncepty s ohromnou vehemencí. Svalnaté blatníky jsou doplněny přímo závodním vyústěním odvodů teplého vzduchu za předními koly. Nebo se podívejte na výdechy vzduchu na kapotě. Takhle elegantně propracované jsme je ještě nikde neviděli.

Infiniti Q Inspiration

Infiniti Q Inspiration

Tak, jak je přední část zbrázděná vstupy vzduchu, je ta zadní překvapivě jednoduchá a hladká. Hlavně ale zaujme prosklení střechy. Přední i zadní okno jsou totiž protažené do středu střechy, kde je teprve příčník, který vyztužuje karoserii. Jak je to s krutem, netušíme, ale tohle je koncept, který nemá ambice skákat po české D1.

Technicky by měl vůz mít i autonomní řízení. Ale to je jen taková ta líbivá informace. To hlavní je, že pod kapotou je umístěný poprvé nový motor s variabilním kompresním poměrem. [celá zpráva]

Infiniti Q Inspiration

