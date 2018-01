„Náš kultovní offroad se nepřetržitě vyvíjel po téměř 40 let, aniž by ztratil svůj charakter nebo své základní hodnoty. Jeho DNA je silnější než čas a než jakýkoliv módní trend. Tento kvádr to ztělesňuje,” uvedl v tiskové zprávě Gunnar Güthenke, šéf divize terénních aut u Mercedesu.

Komentoval tak gigantickou oranžovou upoutávku na představení nového Mercedesu třídy G, které proběhne na detroitském autosalonu. Ten své brány otvírá již v neděli. Za nimi na návštěvníky čeká 5,5 metru dlouhá, 2,5 metru široká a 3,1 metru vysoká kostka syntetické pryskyřice.

Opravdu je skutečný.

FOTO: Mercedes-Benz

V jejím nitru je uložen skutečný Mercedes třídy G, konkrétně model 280 GE z roku 1979, prvního modelového roku, kdy se tohle auto prodávalo. Je zachycen v „dynamické” pozici, „jako by byl zalit pryskyřicí, když zrovna jel terénem, ve svém přirozeném prostředí - jako byl hmyz zachycen jantarem před miliony let,” říká tisková zpráva.

Jako milion let mohla leckomu přijít doba, po kterou tohle dílo vznikalo. Celkem 40 280 kg - to není překlep, vážně přes 40 tun - syntetické pryskyřice bylo po troškách vrstveno do formy. Celkem trvala příprava 90 dnů a každý den přibyly tři centimetry pryskyřice.

Výroba zabrala 90 dnů.

FOTO: Mercedes-Benz

Jak stojí i výše, tato instalace bude k vidění na detroitském autosalonu. Pak ale bude cestovat po světě s premiérou nové třídy G.