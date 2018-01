Platforma s názvem SPE možná bude sloužit jako základ elektrickým sporťákům i pro značky Audi a Lamborghini. Bude to již třetí platforma koncernu Volkswagen, která bude podpírat čistě elektrická auta.

A nebudou to jen tak nějaká auta. Podle webu Automotive News uvedl nejmenovaný člen vedení koncernu, že nová platforma se stane základem „pro dvoudveřové sporťáky a supersporty”. Všechno ostatní je však opředeno otazníky.

První vozy, které by na platformě SPE měly vstoupit do sériové výroby, nelze čekat před rokem 2025. Vedení koncernu neodpovědělo na dotazy, jestli můžeme u SPE očekávat podporu baterií „solid-state”, tedy bez tekutého elektrolytu, nebo motory na nápravách.

„Nechceme komentovat budoucí projekty do detailu,” uvedl mluvčí koncernu VW. Můžeme tedy jen spekulovat, že u Audi na novém základu vyjede levnější nástupce R8 e-tron. U Lamborghini by to mohla být produkční verze konceptu Terzo Millennio, který se jako elektromobil odhalil v loňském roce. [celá zpráva]

Může se nová platforma SPE stát základem pro produkční Lamborghini Terzo Millennio? (koncept, 2017)

FOTO: Lamborghini

Stávající dvě elektro-platformy koncernu VW jsou MEB, Modularen Elektrifizierungsbaukasten, a PPE, Premium Platform Electric. První má být základem pro rodinu I.D. u Volkswagenu a také elektromobily značek Škoda, Seat a Audi.

Platformu PPE společně vyvíjí Audi a Porsche. Podle šéfa vývoje Audi Petera Mertense bude základem tří rodin elektromobilů.

Podle mluvčí Porsche se automobilka nyní soustředí na platformu J1, která bude základem pro model Mission E. Ten má přijít na trh příští rok. Pak se pořádně pustí do PPE a až potom bude čas na SPE. Nijak dál ji ovšem nekomentovala.