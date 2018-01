Harman prý reflektuje požadavek lidí, aby automobil byl i místem relaxace a zábavy. Ne jen krabice na přesun z bodu A do bodu B. Prostě být v pohodě a příjemně se naladit i díky cestě vozem. A tak dal na střechu displej a propojil ho s infotainmentem.

Harman Monnscape - obrazovka pro dobrou náladu

FOTO: Harman

Technika se snaží uklidňovat majitele podle toho, jaká je denní doba, co má zrovna v plánu apod. Pokud spěchá na poradu a nestíhá, asi mu těžko nabídne uklidňující zurčení potůčku, bude to něco rychlejšího.

Naopak - při odpolední klidné jízdě domů pak mohou cestující relaxovat pod oblohou plnou obláčků, zelených stromů a za zvuku přírody nebo vhodné hudby.

Na veletrhu elektroniky CES v americkém Las Vegas, který právě probíhá, ukázal ale Harman ještě více zajímavých věcí. Například interiér auta, kde výše uvedené zvuky může poslouchat každý z cestujících zvlášť. Reprosoustava je nastavena tak, že každý může poslouchat to svoje, aniž by to slyšeli ostatní.

Velmi zajímavá je i přístrojová deska od této firmy. Je opět založena na QLED technologii o ohromujících velikostech. Na první pohled vypadá jednoduše a elegantně. Řidič má své vlastní budíky za volantem, na pruhu přes přístrojovou desku se promítají jen nejdůležitější informace.

Ovšem stačí se dotknout příslušného bodu a od volantu až ke dveřím spolujezdce se přístrojová deska vysune a odhalí, že jde vlastně o ohromný displej. Ten je možné různě přizpůsobovat, ovládat dotykem nebo trojicí kruhových ovladačů na samotné desce apod.

Přístrojová deska v neaktivním stavu ...

FOTO: Harman

... a po plném vysunutí displeje

FOTO: Harman

Pokud se vám tento kokpit líbí, máte možnost si ho i koupit. Tedy jen jako příplatkovou výbavu k Maserati GranCabrio, a to za nelidovou cenu 338 000 dolarů (asi 7,4 miliónu korun). Systém se prý dá instalovat i do mnoha dalších modelů.