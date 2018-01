Patříte-li k fanouškům amerických pick-up trucků, jistě vám není neznámé označení Power Stroke. Jmenují se tak dieselové osmiválce, které Ford nabízí do svých pick-upů F-Series Super Duty.

Nejmenší a zároveň nejznámější zástupce F-Series, model F-150, ovšem dosud nabízel jen benzínové šesti- a osmiválce. Letos však do nabídky přibude diesel - třílitrový šestiválec Power Stroke.

Nový motor bude šestý v aktuální nabídce, na zadní či všechna kola pošle 253 koní a 597 Nm. Je spojen s desetistupňovou automatickou převodovkou.

Zajímavostí je, že diesel není cestou k největší porci točivého momentu pod kapotou F-150. Tříapůllitrový benzínový šestiválec EcoBoost nabídne v civilní F-150 640 Nm a v Raptoru 690 Nm.

Nový třílitr Power Stroke není po stránce točivého momentu nejsilnější v nabídce F-150.

FOTO: Ford

Otázkou bude samozřejmě spotřeba. Americká agentura EPA pro nový diesel odhaduje 30 mpg (mil na galon), tedy 7,8 litru na 100 km; zatím neměla příležitost vůz změřit. U 3,5litrové V6 Ecoboost je oficiální katalogová spotřeba 20 mpg, tedy 11,8 l/100 km.

Ford F-150 se novým motorem přidává nejen ke svým větším bratrům, ale také k jednomu z hlavních konkurentů, pick-upu Dodge Ram 1500, který už dieselový motor několik let nabízí.

Nejmenší verze F-150 je z F-Series dlouhodobě nejoblíbenější.

FOTO: Ford

Závěrem se sluší zmínit, že Ford F-Series, nejprodávanější v USA, obsahuje hned několik aut. Pod tuto řadu patří jednak F-150, ale také pick-up trucky Ford Super Duty, tj. F-250, F-350, F-450 a F-550, a nákladní vozy F-650 a F-750. Vznětový motor je novinkou jen pro F-150, všechny ostatní ho v nabídce mají už dávno.

A co v USA znamená nejprodávanější? Za rok 2017 se prodalo 896 764 vozů F-Series. V roce 2016 to bylo 733 287 kusů, v roce 2015 pak 780 354 kusů, v roce 2014 to bylo 753 851 kusů.