Osm hodin je běžná pracovní doba. Pokud ale bez přestávky na cokoli řídíte, a to dokonce tak, že zadní kola jsou v neustálém smyku, je to něco mimořádného. Na okruhu v americké Jižní Karolíně, neustále skrápěném vodou (jinak by to pneumatiky po pár minutách nepřežily), se tento husarský kousek povedl instruktorovi kurzů BMW Performance Johanu Schwartzovi.

Nesmírně zajímavé bylo i doplňování paliva „během letu”. Novou M5 pohání 4,4litrový osmiválec o výkonu 447 kW (600 koní) a točivém momentu 750 Nm. Tento model má udávanou spotřebu paliva 10,5 l/100 km, jenže to platí v kombinovaném režimu. Pokud jedete na dvojku a neustále řízený smyk korigujete plynovým pedálem, budou hodnoty několikanásobně vyšší.

Celkem se za jízdy palivo doplňovalo pětkrát, coby zásobník posloužila druhá M5. Obě auta se musela dostat těsně vedle sebe a pohybovat se stále ve smyku, jinak by rekord neplatil. Během čtvrtého tankování dokonce došlo k malé kolizi, počítáme, že řidič tou dobou už musel být velmi unaven. Nakonec ale vše dobře dopadlo a Schwartz driftoval osm hodin v kuse. Během té doby ujel neuvěřitelných 374 kilometrů.

Dosavadní rekord nepřerušeného driftu měl hodnotu 165 km; použitým autem byla Toyota GT 86.