Nový koncept auta na vodík by měl mít o dost vyšší účinnost, než má současný Tucson Fuel Cell. Jeho dojezd 804 km na plnou nádrž vodíku by měla být výrazně překonán. Hovoří se o 9 procentech, což v tomto oboru opravdu není málo. Hyundai tak ukazuje, že vodík s nástupem elektromobilů „neumřel”. Však také jihokorejská vláda podporuje stavbu více než 100 tankovacích stanic na vodík.

Zajímavé je i to, že auto bude autonomní. Samořiditelný systém má být dokonce v režimu 4, tedy úplného samočinného režimu, a to i v obcích.

Překvapí i jeho původ. Vyvíjí jej totiž startup ze Sillicon Valley s názvem Aurora, který už podepsal smlouvu na vývoj podobného systému u Volkswagenu. Nový Advanced Driver Assistance System (ADAS) by neměl být jen nějakým letmým nástřelem do neznáma. Podle informací by měl být v nabídce už v roce 2021.