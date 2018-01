Dnes je jednou z nejvíce rozvíjených technologií automobilismu budoucnosti autonomní provoz. V autě bez řidiče bude určitě velmi pohodlné jezdit. Jenže ne každý se chce spolehnout jen na techniku. K plně autonomnímu systému je ještě dlouhá cesta a bude se muset překonat celá hromada překážek.

Ale co takhle řídit auto, aniž byste museli sáhnout na volant? Nebo dokonce šlapat na pedály? Reakce člověka jsou přece jen lehce zpožděné, ale pokud je počítač okamžitě přečte z vaší hlavy, mohlo by to být naprosto skvělé.

Nissan vyvíjí technologii právě takového řízení. Na hlavu testovacího člověka nasadí snímací helmu se senzory a zkoumá, jak reaguje mozek při řízení - které neurony jsou zapojeny při určité činnosti. Pak tyto informace převádí do počítače a vyhodnocuje, jaká část mozku pracuje kdy. To pak může použít jako mapu pro čtení myšlenek.

Nissan se ale zatím pouští do částečné techniky ovlivnění vozu. Nový systém B2V totiž tyto myšlenky čte, ale používá jen omezeně. Používá je například jako predikci při předjíždění či zrychlení nebo pro zvýšení komfortu řidiče. Například změní jízdní režim. Jistě vás už častokrát napadlo, že v některých zatáčkách by to auto mělo lépe sedět a mít ostřejší nástup plynu. Tak proč by okamžitě bez vašeho zásahu nemělo auto změnit vše z módu Comfort do módu Sport a pak zase zpátky?

Uvidíme, jak to bude fungovat. Lidé si budou moci systém „osahat“ na CES 2018. Líbilo by se vám takové řízení auta?