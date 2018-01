Propady země v městských oblastech jsou poměrně děsivým fenoménem, protože se dlouho neděje nic - a najednou se rozevře země a polyká auta, lidi, domy. Přesto jsme byli svědkem podobných událostí nejen v rozvojových zemích, ale i ve Spojených státech nebo v Japonsku. [celá zpráva]

Příčinou propadlin, v angličtině známých pod pojmem „sinkhole”, není nic jiného než voda. V případě propadlin ve městech to je voda z prasklého potrubí či stoky, která postupně vymílá okolní zeminu a odnáší ji pryč.

Asfalt ulice bývá to poslední, co drží pohromadě. Jenže pod asfaltovým kobercem není nic, co by ho drželo. Takže se jednoho dne prostě propadne a v ulici zeje obrovská díra.

Může to trvat pár dnů, ale i několik let



Vytvoření propadliny může trvat dny nebo i roky - podle množství vody, které místem protéká. Jak to funguje, ukazuje video níže. Jistě, díváme se v něm na neudusaný písek a místo asfaltu je lepicí páska, ale princip skutečných propadlin je úplně stejný.

Video bylo zveřejněno na facebookové stránce Institutu dopravních inženýrů Univerzity Jižní Kalifornie, který sestříhal delší video kanálu Practical Engineering na YouTube.