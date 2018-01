Když si kupujete nové auto, očekáváte dvě věci - že bude bezchybně fungovat a že na něj dostanete záruku. A pokud to první nebude skutečností, díky tomu druhému se domůžete, aby se to skutečností stalo.

Jenže každá záruka má nějaká omezení. V případě aut to bývá, že je nutné jezdit kvůli údržbě a opravám do autorizovaných servisů, jinak záruka nebo její část pozbývá platnosti. A na spotřební materiál se záruka často nevztahuje.

V případě Tesly Model 3 se ovšem záruka nevztahuje ani na „normální hluk a vibrace, včetně, ale nejen, pískání brzd, obecného klepání, vrzání, drnčení a aerodynamického či jízdní hluku”. Zveřejnil to motoristický novinář Bozi Tatarevic na svém twitterovém účtu.

Creaks and rattles are excluded from the Model 3 warranty. pic.twitter.com/9UBXTBAm1t