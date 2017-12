Nový vůz postavený na univerzální podvozkové skupině CMA (Compact Modular Architecture), dostane od začátku prodeje dvoulitrový zážehový čtyřválec. Pak pravděpodobně bude následovat i jeho hybridní verze a posléze i čistě elektrická. V Evropě by se snad mohl ještě objevit naftový agregát, i když to asi bude jejich labutí píseň u téhle značky, která už oficiálně přiznala, že naftě se u volva dařit nebude a nahradí ji hybridní benzínové jednotky.

Volvo XC40 (2017)

FOTO: Volvo

Ale pojďme se podívat raději na vyjádření Henrika Greena, šéfa vývoje značky. Ten pro Auto Express řekl, že v době uvedení elektrických variant budou dvě možnosti kapacity akumulátorů. Menší bude cenově výhodná, ale bude mít mírně horší dojezd. Ta dražší na tom samozřejmě s dojezdem bude výrazně lépe. Takže bude záležet jen na preferencích zákazníků a jejich peněžence. Jaké to budou kapacity a dojezdy, zatím přesněji nevíme.

Víme ale, že Volvo se chystá na představení plně elektrického auta v roce 2019, kde kapacita akumulátorů bude činit 100 kWh a dojezd by měl být 402 km. Jaký to bude model? Na to si musíme počkat.