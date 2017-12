Na model Veloster v české nabídce značky Hyundai nenarazíte, po zhruba 60 prodaných kusech ročně a pouhých osmi v roce 2013 zmizel z nabídky. Za oceánem je situace jiná - v USA se vesele prodává dál.

Jak se dozvídáme, pro modelový rok 2019 dostane Hyundai Veloster novou generaci, automobilka ji poodhalila na videu. Dozvídáme se na něm jednu věc - vůz si zachová podivné uspořádání dveří.

Dosavadní Veloster má na pravé straně dvoje dveře, ale na levé jen jedny.

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Dosavadní a očividně i nová generace mají na pravé straně dvoje dveře, ale na levé straně jen jedny, o něco delší. Hyundai ve své době argumentoval bezpečností - děti vám ze zadních sedaček nevyskáčou do silnice, nýbrž jedině na chodník.

Také můžeme spekulovat o věcech, jako je elegantnější design levé strany vozu, ke které řidič častěji přichází, ale zároveň vylepšená praktičnost díky dvojici dveří na straně pravé. Jenže model Veloster s malým zavazadelníkem, a ještě menším přístupovým otvorem zezadu nebylo i tak praktické auto.

V každém případě zůstává vůz stejný. Podle informací webu Motor1.com je možné, že se ukáže už na detroitském autosalonu v lednu 2018. Je-li správná informace o modelovém roku 2019, znamená to, že v USA se do prodeje dostane někdy v průběhu třetího čtvrtletí roku 2018. Jestli se vrátí do ČR, je otázkou.