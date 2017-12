V Evropě jsou všechna auta povinně vybavena zadními světly do mlhy. Některé vozy mají zadní mlhovku jednu, jiné mají dvě, ale vždycky nějakou mají. Mimo jiné je právě v těchto dnech nejvyšší čas zkontrolovat, zda ty vaše svítí, abyste to nemuseli posléze řešit v tu nejnevhodnější chvíli.

Mnoho řidičů řeší, jak se mlhovky správně používají. Český silniční zákon, tedy zákon č. 361/2000 Sb. v § 32, říká, že řidič musí vždy (sic) užít zadní světla do mlhy za mlhy, hustého deště nebo sněžení, a že předních světel do mlhy naopak užít smí, jen pokud je mlha, hustě prší anebo sněží.

Opel Grandland X má vzadu jen jednu mlhovku, jako spousta levnějších aut.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Mini Cooper S Clubman má naopak mlhovky dvě. Je to lepší, neboť když v jedné praskne žárovka, pořád svítí druhá.

FOTO: Petr Horník, Právo

Jenže ve spoustě aut není možné zadní mlhovky rozsvítit bez předních; často je ovladač proveden takovým způsobem, že musíte zapnout napřed přední mlhovky a pak až můžete zapnout i zadní. V poslední době v autech často najdete individuální tlačítka, což je lepší řešení – můžete si zapnout, co chcete a kdy to chcete.

Provedení kontrolek naznačuje své



Také nebude beze smyslu provedení kontrolek mlhových světel v přístrojovém štítu. Pro přední je zelená kontrolka, běžně označující osvětlení vozu, ale pro zadní je kontrolka oranžové barvy, většinou signalizující nějaký problém, něco, co by nemělo uniknout řidičově pozornosti.

V některých nových produktech koncernu VW dokonce přední mlhovky vůbec nemají kontrolku v přístrojovém štítu, jen se zeleně rozsvítí ikonka u ovladače. Zadní mlhovka má naopak kontrolku standardní, oranžovou – a dobře viditelnou.

Na přístrojovém štítu-displeji nového BMW X3 jsou kontrolky mlhovek krásně na očích, tam, kde šipky blinkrů. Kontrolka běžného osvětlení však je schovaná v koutě.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Tohle všechno jde tak trochu proti znění českého zákona, který užitím zadních mlhovek nešetří, naopak přední světla do mlhy povoluje jen ve specifických případech. Důvodem pro takovéto technické řešení v autech může mimo jiné být, že v husté mlze a v noci mají zadní mlhovky poměrně velký potenciál oslňovat řidiče za vámi.

Mlhovky jsou opravdu silné žárovky, minimálně stejně silné jako ty v brzdách, ne-li silnější. Je to proto, aby byly vidět na větší vzdálenost i v mlze „jako mlíko“. Jejich jas ale nejde regulovat, svítí pořád stejně silně, i když mlha není zas tak hustá a jede za vámi auto, které vidí i vaše obrysová světla.

Právě na tuhle chvíli možná myslí vývojáři aut způsobem zapínání mlhovek a jejich kontrolkami. Aby řidič dával pozor, zda neoslní ty za sebou. I v dopravním zpravodajství se to občas objeví - někdo volá do dopravního servisu, že zadní mlhovky oslňují řidiče vzadu, aby na to lidé mysleli.

Kontraproduktivní zadní mlhovka



Nikdo neříká, že máte porušovat silniční zákon a zadní mlhovky nezapínat. Jen se snažíme říci, že přístup „je mlha, tak zapínám mlhovky“, byť jediný zákonný, je krátkozraký. Vůz za vámi vás vidí zhruba stejně, jako vy vidíte auto před vámi, pokud jsou vzdálenosti podobné. To může pomoci rozhodnutí, jestli a jak světla do mlhy zapínat.

Pokud vidíte obrysovky auta před sebou dobře a pokud zároveň nejste poslední ve štrůdlu aut, zadní mlhovka může být kontraproduktivní. A pokud na vás auto zezadu blikne dálkovými světly, je možné, že ho oslňuje vaše mlhovka. Jen pozor, aby to nebyla dopravní policie, zkoušející, co uděláte. Pak by vám mohli muži zákona chtít dát pokutu, pokud mlhovku zhasnete...