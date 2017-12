Pod pojmem „italská karosárna” si člověk představí Pininfarinu nebo Bertone. Nebo také něco, co se zdá být minulostí, minimálně ve smyslu firmy, která by stavěla zakázkové karoserie na již existující šasi. Firma Ares Design, sídlící v italském městě Modena, se ovšem k takové praxi chce vrátit.

Ares Design je projekt Danyho Bahara, kontroverzního někdejšího šéfa Lotusu, během jehož „vlády” se představilo několik konceptů. Na výrobu žádného z nich ale nedošlo a Bahar dostal padáka. Ares Design prý má za sebou na dvě stovky spokojených zákazníků.

Project Pantera má starosvětský půvab.

FOTO: Ares Design

Nejnovější počin této karosárny dostal jméno Project Pantera, a není to nic jiného než snaha o znovuzrození Pantery, nejznámějšího sporťáku již nefunkční italské automobilky De Tomaso. Původní pantera je docela žádaným zbožím, byť tak vzácná není. Nedávno se objevila jedna se zajímavou historií, ač na ní bude hodně práce. [celá zpráva]

Jak by měl Project Pantera vypadat, se můžeme podívat na několika počítačových ilustracích. Slova o moderní inkarnaci klasického sporťáku rozhodně nejsou nemístná, nová pantera má všechno - špičatou příď, vyklápěcí světla, žebrování na bocích i kolmé zadní okno a plochou kapotu motoru mezi vyvýšenými boky.

Něco takového se dnes na autech nevidí, a to z dobrých důvodů. Vyklápěcí světla, tzv. mrkačky, jsou sice krásné a „cool” v motoristickém světě, jenže jsou po aerodynamické stránce nevhodné a také představují problém pro nepozorné chodce. A ono zadní sklo s vyvýšenými boky je na tom podobně, jen bez těch chodců.

Vyvýšené boky nad kapotou motoru jsou sexy, ale na nových autech je nepotkáte.

FOTO: Ares Design

V útrobách nové pantery už není americký osmiválec jako v originále, nýbrž atmosférická V10 z Lamborghini Huracán. Pochází odtud i zbytek techniky, tedy sedmistupňová dvouspojková převodovka a pohon všech kol.

Firma Ares Design říká, že Project Pantera nyní prochází zkouškami designu, aerodynamiky a nárazovými testy. V druhé polovině roku 2018 by se měly první kusy dostat k zákazníkům; za jaké ceny, zatím nevíme. Pokud se pantera dostane do výroby tak, jak ji vidíme na těchto obrázcích, bude to velký úspěch.