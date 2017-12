Snižování nákladů bylo a je hlavním hnacím motorem spolupráce dvou automobilových gigantů – koncernů Daimler a Renault. Ta neskončila jen převzetím Renautu Kangoo do prodejní palety Mercedesu s vlastní značkou, ale pokračuje stále dál. Jedním z výsledků je rovnocenné partnerství na vývoji a výrobě motoru o objemu 1,3 litru, který spaluje benzín.

V nabídce bude hned ve třech výkonových variantách – Renault je označuje koňmi, takže to tak nechme – 115, 140 a 160 koní (85, 103 a 120 kW). Rozdílné jsou také točivé momenty, které jsou k dispozici. Nejslabší verze má 220 N.m při 1500 ot./min, prostřední pak 240 N.m při 1600 ot./min. Nejsilnější verze má rozdílné točivé momenty podle toho, zda má šestistupňový manuál, nebo sedmistupňový automat EDC. Je to 260 N.m při 1750 ot./min, resp. 270 N.m při 1800 ot./min. EDC je k dispozici i u střední verze motorizace.

Renault Grand Scenic bude prvním, kdo nový motor dostane.

FOTO: LL, Novinky

Jako první dostane tento motor řada Scénic a Grand Scénic. Následovat budou další modely, a to včetně Dacie. Agregát samozřejmě poputuje i do Nissanů. Podle informací by se pak agregát měl objevit u Mercedesu v řadě A a možná i C. Půjde o základní motorizace, které budou hlavně pro uspokojení ekologických norem.