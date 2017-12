Když skáčete z letadla s padákem, o adrenalin asi nemáte nouzi. Ale možná to po nějaké době bude chtít trochu opepřit. Trochu víc. Jednoho z parašutistů z týmu Mission X před deseti lety napadlo, že by mohlo stát za to vyskočit z letadla s autem. Dal si to za cíl - a během letošního roku jej splnil.

Plán zněl sednout do auta, „vyjet” z letadla a někdy v průběhu pádu vůz opustit, aby do své záhuby doletěl bez lidské posádky. Tým tedy pořídil starou Toyotu Corolla na vrakovišti. Zbavil ji všech provozních kapalin, motoru, střechy a skel, aby bylo minimalizováno riziko zranění parašutistů.

Také ji nechal pomalovat karikaturou prezidenta Trumpa a slovy „Trump 2020”, ovšem jako volební kampaň to prý rozhodně brát nemáme. Někteří členové týmu, který se na přípravách podílel, jsou jeho příznivci, jiní nikoliv, ale Trumpa chtěli na autě všichni jako vtip - všimněte si, že na boku vozu je v rytířském brnění.

Příprava trvala čtyři měsíce a zahrnovala mimo úpravy auta také získání potřebných povolení a výběr oblasti dopadu, kde nesmělo být žádné nadzemní elektrické vedení. Tým přiznává, že nevěděl, jak se auto bude při volném pádu chovat. Zprvu ho vidíme kolébat se ve vzduchu, pak se ale přetočilo vzhůru nohama a čtyřčlennou posádku vyhodilo ven.

Nebyla zraněna; jediné drobné poranění utrpěl jeden ze dvou lidí, kteří vůz z letadla vytlačili - vyskočil hned za ním a o auto se praštil. Je to vidět zkraje videa. Po dopadu z auta zbyla doslova hromada šrotu v arizonské poušti, jak se také dozvídáme na videu. Veškeré zbytky auta byly z pouště odstraněny.