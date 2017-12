Botička na autě je jistě nepříjemná věc, zejména když někam spěcháte. Policii navíc často trvá vážně dlouho, než se uvolí přijet a botičku - samozřejmě za peníze - odstranit, abyste mohli odjet. Nesmyslnost botiček nyní pomiňme, to je na jinou debatu.

Senior na videu níže ovšem neměl čas ani náladu na policii čekat, když přišel ke svému BMW X3 a našel ho znehybněné botičkou, v českém silničním zákoně nazývanou TPZOV, tedy „technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla”. Pustil se tedy do jejího odstraňování svépomocí.

A právě to si můžeme prohlédnout ve videu. Senior se s botičkou příliš nepáře, přesto ale její odstranění není zrovna snadné. Člověka napadne, jestli strážník botičku nasadil lajdácky, nebo jestli je opravdu takhle snadné ji z kola strhnout, a to bez poškození auta, disku i šatů člověka.

Jak píše web Jalopnik.com, senioru herkulovi je údajně 72 let a incident se měl stát v portugalském Lisabonu. Některé zdroje hovoří o tom, že tento řidič nechtěl zmeškat letadlo, proto botičku sám odstranil, strčil do kufru svého auta a odjel. Jestli to je pravda, ovšem nemůžeme potvrdit.

Botička na autě není něco, s čím by se vyplatilo neoprávněně manipulovat. (Ilustrační foto)

FOTO: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Také si nejsme jistí, jestli odstranění botičky, navíc zaznamenané na videu, řidiči nezpůsobí větší problémy, než kdyby letěl o pár hodin či o den později. Nevíme, co ho čekalo v cílové destinaci, ale neoprávněné odstranění botičky není něco, s čím by se člověk chtěl potýkat.

Zeptali jsme se pražské Městské policie, co se může stát v případě, že člověk svépomocí odstraní TPZOV: „V praxi mohou nastat tři případy škody na TPZOV, tzv. ‚botičce‘, a to její odcizení, poškození vlivem rozjezdu vozidla a jejího násilného sundání, čímž dojde k jejímu poškození. V těchto případech městská policie oznamuje tyto skutečnosti Policii ČR, a to z důvodu podezření na spáchání trestného činu krádeže, dopravní nehody se vznikem škody či podezření z trestného činu poškození cizí věci,” zněla odpověď.

Policie ČR pak posuzuje, jestli s ohledem na výši způsobené škody došlo k trestnému činu nebo „jen” k přestupku, a podle toho postupuje dále - buď předá věc příslušnému správnímu orgánu, anebo ji prošetřuje jako standardní trestný čin.