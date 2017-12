V červnu tohoto roku jsme se byli podívat na Opel Grandland X, ale jen na jakousi českou statickou předpremiéru, kdy k nám dovozce přepravil auta z nulté série. [celá zpráva]

Už tehdy nás zaujalo, že auto s rozměry 4477 x 1856 x 1609 mm je sice v nabídce největší, ale přitom je konkurentem třeba Volkswagenu Tiguan, Nissanu Qashqai nebo Peugeotu 3008. Prostě nic extra velkého. Test potvrdil, že tohle je prostě tak akorát auto, které má možnost uspět právě pro svou kompaktnost.

Opel Grandland X

FOTO: František Němec, Novinky

O kus lepší

Když srovnáme auto s jeho menšími sourozenci (Crossland X a Mokka X), tak vypadá výrazně dospěleji. Už si nehraje na světáka, nedělá ze sebe něco, co není. Přední část je taková uhlazenější. Stačí se podívat na světla. Jejich optika i tvar jsou opravdu jako by hladké. Zatímco třeba u Audi by se člověk lekl i agresivně svítícího světla, tady je vše zabalené do takové aureoly klidu a pohody. Stejně tak i na zádi. Tvar je složeninou několika vlnek. Pěkně seskládáných za sebou.

Tyhle vlnky se nám líbí

FOTO: František Němec, Novinky

Interiér je klasika. Těžko bychom hledali na trhu nejnovějších aut něco klasičtějšího, než je tohle. I koncernové vozy jsou proti tomu výstřední. Klasické budíky za volantem, klasické ovládání audia, navigace, klimatizace. Vše v pěkném provedení a dobrých materiálech.

Co do prostornosti jsou na tom přední místa o kus lépe. Tam není žádný problém. Jen sedáky by snesly o kousek lepší boční vedení, ale známe spoustu jiných aut, kde je to horší.

Pohled na zadní sedačky shrnul pětiletý syn, který po jízdách ve všelijakých testovacích vozech zkonstatoval: „Tati, napiš tam, že vzadu je celkem málo místa na nohy.“ Pravda. Když se tam dospělý člověk posadí, dotýká se koleny předních opěradel.

Po sklopení sedadel vzniká zcela rovná plocha

FOTO: František Němec, Novinky

Zavazadelník je velký. Má objem 512 litrů a pod podlážkou je ještě nějaká ta rezerva. Jen ty kapsičky za podběhy by mohly být větší. Takhle se do nich vejde jen krabička se žárovkami. Zbytek putuje po hladké desce.

Pod kapotou Peugeot

Podvozek, motor a vlastně kompletně všechno, co není vidět, je Peugeot 3008. Takže stejně jako ve francouzském voze, ani tady nenajdete pohon všech kol. To prostě Grandland nemá. My měli jen takový ten peugeoťácký přepínač na elektroniku, který by měl pomáhat na různých površích. No… Už jsme to vyzkoušeli v Peugeotu, a že by to nějak výrazně pomáhalo, jsme si nevšimli.

Přepínač na různé typy povrchů je lepší než nic, ale pohon 4x4 opravdu nenahradí.

FOTO: František Němec, Novinky

Také pod kapotou je peugeoťácký motor. Jde o zážehový tříválec o objemu 1,2 litru s přeplňováním. Tady už se nám protáčely panenky, jen jsme se to dozvěděli. Na tak velké auto jen dvanáctistovka? No jo. Jenže ona má vyhnaný výkon na 96 kW. Sice nevíme, jaká bude životnost takhle „namakaného" agregátu, ale jedno z testu vyplynulo. Je to super motor. Zcela v pohodě ho s autem spojte, pokud si budete grandland kupovat. Neprohloupíte. Není líný, má plynulý zátah, který jen při opravdovém soustředění na otáčkoměr vykazuje jakési dvě špičky – kolem 1700 a 2200 ot./min.

Jízdní dojmy jsou pozitivní. I ve 130 km/h má stále chuť zrychlovat. Nemá žádné problémy s předjížděním i s plným autem. Jediná výtka směřuje ke spotřebě – 8,3 dlouhodobý průměr je už docela dost. Přece jen ta fyzika se ošidit nedá a rovnice velké auto/malý motor má jediný výsledek = vyšší spotřeba, ať si tabulky a EU říkají, co chtějí.

Tohle okecat nelze

FOTO: František Němec, Novinky

Tou nejméně povedenou věcí na autě je manuální převodovka. Je nepřesná a její chod je tak hrubý a drhne, až se chce bečet. Především z dvojky na trojku je přeřazení utrpení. Takhle se prát s kulisou jsme zažili naposledy někdy u Škody Favorit. Je tam cítit odpor, drhnutí a pak velké KŘUP a řadicí páka s podivným cuknutím zaskočí do svého místa.

Podvozek je naladěný pro zatížení. Je to zcela zřejmé. Samotný řidič v autě pozná, že velká kola a nastavení tlumičů v sobě spojí trochu tvrdší notu. Jakmile se auto zatíží, jede vůz zcela v klidu a v pohodlí. Jízdní vlastnosti nejsou nijak oslnivé. Je to na takové obyčejné ježdění. Žádný sportovní charakter ani nic superkomfortního. Při výjezdu ze zatáček vyšší rychlostí je cítit, že zadní náprava se v určitém bodě zvratu zhoupne a jako by se posune trochu ven.

A jak je na tom auto cenově? Základní cena je stanovena na 479 900 Kč. My měli výbavu Innovation s cenovkou 571 900 Kč. Ovšem testované auto stojí 730 400 Kč, protože doplňky, jako je zimní sada (vyhřívání sedadel, volantu, předního okna) stojí 18 000 Kč, sada somatického parkování s navigací, zpětnou kamerou a dalšími pomocníky stojí 48 000 Kč nebo LED přední světlomety vyjdou na 35 000 Kč.