Tohle auto je vlastně zkompletováno z toho nejlepšího, co Range Rover nabízí. Prosloužená karoserie disponuje ohromným rozvorem 3120 mm. Proč? No aby na zadních sedadlech bylo opravdu hodně místa. Zhruba tolik, jako v prodlouženém mercedesu S600 Pullmann.

Pod kapotou auta je pětilitrový osmiválec naladěný na 565 koní spojený s osmistupňovou automatickou převodovkou ZF. Tenhle agregát opravdu nemá problém s nedostatkem výkonu, a tak se třeba v materiálech k vozu říká, že na jednadvacetipalcových kolech zvládá auto maximální rychlost 225 km/h, ale na dvaadvacetipalcových už 250 km/h! Zrychlení z 0 na 100 km/h zvládá vůz za 5,5 sekundy.

Range Rover SVAutobiography Long

FOTO: Range Rover

Range Rover SVAutobiography Long

FOTO: Range Rover

Ale nechme techniku, tentokrát nás moc nezajímá. Tím nejdůležitějším je interiér. Tam jsou neuvěřitelně luxusní sedadla. Všechna čtyři jsou totiž vyhřívaná a odvětrávaná, ta přední mají masážní funkci „lávovými kameny“ a ty zdaní lze navíc sklopit až do úhlu 40°. Mezi zadními sedadly je v loketní opěrce lednice, do které se vejdou dvě lahve sektu a dvě skleničky.

Pro zadní sedadla jsou k dispozici také desetipalcové obrazovky multimediálního a počítačového systému. Z něj je možné přistupovat k internetu (ostatně v celém autě je možné se připojit na 4G WiFi), ale také ovládat vlastně všechny systémy automobilu, a to včetně Terrain Response.

Range Rover SVAutobiography Long

FOTO: Range Rover

Range Rover SVAutobiography Long

FOTO: Range Rover

Podívejme se do kufru. Ten má speciální vysouvací podlahu, aby se lépe nakládaly věci. Kdo by chtěl, může si za drobný poplatek (asi 200 000 korun) objednat vyklápěcí pikniková sedátka ze dna kufru. Nabídka příplatkové výbavy je tak dlouhá, že pokud by se zákazník trochu víc rozmáchl, může počítat s cenovkou přes sedm miliónů korun, a to ještě může mít opravdu na zakázku vytvořené mnohé detaily, které už cifru posunou nad osm miliónů.