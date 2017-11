Mercedes vložil tyto přístroje nejdřív do třídy S, pak do E a… Prostě změna od mechaniky k velkým displejům bude postupně kompletní. To je jasné po odhalení přístrojovky třídy A, tedy auta, které je určeno jako druhé auto do rodiny nebo pro ty, kteří nemají tolik peněz, ale chtějí mít hvězdu ve znaku.

Mercedes-Benz A současné generace

FOTO: Mercedes-Benz

Dva sedmipalcové displeje vedle sebe pod společným krycím sklem budou základ. Vyšší výbavy pak dostanou spojené displeje o úhlopříčkách 7“ a 12,3“. A teď si vzpomeňte, jak ještě před dvěma roky byl sedmipalcový displej v autě luxusní záležitostí.

Fotky také ukazují, že to, co jsme tak chválili v M-B E300 Coupé, je i tady standardem [celá zpráva]. Krásné výdechy klimatizace, špičkové provedení, ambientní osvětlení…

Kromě fotografií toho Mercedes moc neřekl. Tedy neřekl vlastně nic. Ale všímaví lidé si fotky zvětšili a zjistili, že některé z nich patří hybridu. V jednom displeji se ukazuje totiž ikonka dojezdu na akumulátor 36 km, a to s kapacitou tak kolem 75 %. To znamená, že auto bude v hybridní verzi mít dojezd až 50 km na jedno nabití. To je konkurenceschopné i proti Toyotě Prius, kterou jsme nedávno testovali. [celá zpráva]

