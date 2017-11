Luxusnější než Maybach: Raketa od Brabusu jede 350 km/h

Ten nej mercedes se jmenuje celým jménem Mercedes-Maybach S 650. Je tím nejlepším, co má značka co do techniky i luxusu. Jenže Brabusu to není svaté, a tak na jeho základě vytvořil něco neuvěřitelného s výkonem 900 koní.