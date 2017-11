Závod o to, kdo postaví nejlépe zrychlující auto, dostal před několika dny nové obrátky představením konceptu Tesly Roadster. Automobilka se holedbá, že její novinka má 10 tisíc newtonmetrů točivého momentu na kolech a že zvládne zrychlit na 60 mph (97 km/h) za 1,9 vteřiny. [celá zpráva]

Jak jsme psali už při představení konceptu, technická data zveřejněná k Roadsteru jsou zatím jen cíle, kterých chtějí vývojáři dosáhnout. Nejsou to skutečně naměřené hodnoty produkčního auta a už vůbec nejsou ověřeny měřením někoho nezávislého, např. amerického magazínu MotorTrend, který je v této oblasti považován za autoritu.

Nechápejte to špatně, jsme si jisti, že Roadster bude extrémně rychlý. Už existující Model S P100D je i přes svou hmotnost 2 250 kg neuvěřitelně rychlé auto. Začátkem letošního roku se s časem zrychlení 2,28 s na „americkou stovku”, tedy 60 mph, dokonce stalo nejlépe zrychlujícím autem světa. Tenhle čas naměřil již zmíněný MotorTrend.

A pořád je to prostorný liftback, kterým můžete každý den jezdit do práce. Dnes už je překonaný Dodgem Challenger SRT Demon, jehož čas za stejných podmínek je 2,1 vteřiny. Jenže to je auto na speciálních závodních radiálních pneumatikách, které Dodge postavil s jediným účelem - být co nejrychlejší ve čtvrtmílovém sprintu.

Dodge u Challengeru SRT Demon (na snímku) podřídil co nejlepšímu zrychlení všechno.

FOTO: Dodge

Roadster od Tesly bude jistě rychlejší než Model S P100D; už kratičké video jeho odjezdu z představení, které si můžete pustit níže, ukazuje, že to bude bleskurychlý vůz. Jeho baterie, která má oproti P100D dvojnásobnou kapacitu, jistě bude umět najednou vydat větší množství energie. Čím víc energie najednou baterie vydá, tím víc točivého momentu vydává elektromotor.

Jenže v těchto sférách není pro lepší zrychlení podstatná síla pohonného ústrojí, nýbrž přilnavost pneumatik. Není vyloučeno, a nakonec je to docela pravděpodobné, že Tesla při vývoji pneumatik pro Roadster spolupracuje s Michelinem - na gumách téhle značky se koncept představil - na vývoji co nejlepivější směsi, aby zrychlení na 60 mph pod dvě vteřiny bylo reálné.

Protože tahle čísla jsou zatím jen cíli, nevíme, jestli hodnota 1,9 vteřiny zahrnuje tzv. rollout. Takto se označuje první stopa (30,48 cm), kterou auto ujede, než se začne počítat čas zrychlení na stovku. Měření na profesionálních čtvrtmílových tratích ho nezahrnuje, avšak u takhle extrémně silných aut a zejména u elektromobilů, které nejlépe zrychlují z nuly a se zvyšující se rychlostí jízdy klesá točivý moment motoru, je rollout zásadní.

Na konci té první stopy může vůz klidně jet 10 km/h a v čase na 60 mph to může udělat i víc než dvě desetiny vteřiny. Zmíněné časy zrychlení 2,28 s u Modelu S P100D a 2,1 s u Challengeru SRT Demon jsou uvedeny bez rolloutu; s ním je to 2,54 s, resp. 2,3 s. Pokud by čas Roadsteru 1,9 s byl myšlen bez rolloutu, s ním bychom mohli odhadovat něco mezi 2,1 a 2,2 s. Pokud byl myšlen s ním, cokoliv pod dvě vteřiny bude extrémní úspěch, byť zejména na poli pneumatik.

Pokud vážně zvládne stovku pod dvě vteřiny, bude to ohromující.

FOTO: Tesla Motors

Druhou otázkou je také často skloňovaný údaj o 10 tisících newtonmetrech. Objevily se např. otázky, jak vůz dokáže přenést 10 000 Nm na asfalt. Byť by asi technicky nebyl problém vyrobit motor, elektrický i spalovací, s takhle gigantickým točivým momentem, tohle není ten případ. Oficiální údaje Tesly hovoří o 10 000 Nm na kolech, ne na výstupu z motoru.

Točivý moment na kolech se ovšem vypočítává z točivého momentu motoru a převodových poměrů jednotlivých kvaltů převodovky a diferenciálu. To znamená, že samotné číslo 10 000 Nm na kolech neříká vůbec nic, protože neznáme ostatní proměnné. 10 000 Nm na kolech tak je možné zpřevodováním „vyrobit” u spousty již existujících, i relativně normálních aut.

Opět - těmito řádky neříkáme, že Tesla Roadster nebude úžasně rychlé auto. Jen je potřeba dosud zveřejněná čísla brát jen jako proklamace, nikoliv jako skutečná tvrdá data. Ta budeme znát, až bude na světě produkční Roadster, tedy odhadem někdy na začátku příští dekády. A nyní už slíbené kratičké video rozjezdu konceptu Roadsteru.