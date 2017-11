Inovace nejsou zase extrémní, ale trochu přeleštily ten znak X-Trail. Třeba přední maska do V a nová světla s integrovanými LED světly pro denní svícení vypadají mohutněji. Bohužel to svícení je koncipováno ve středech světel, takže auto neustále vypadá, jako by šilhalo. Jistě – blbost, řeknete si. Ale kdo vybírá auta? Žena. Kupuje je muž. A když žena řekne, že auto nechce, protože šilhá…

Zadní světla pak jsou diodová celá a tady už s grafikou nemáme problém žádný. Jinak nic zásadnějšího se na karoserii nestalo.

Denní svícení... tak trochu auto šilhá.

FOTO: LL

Nissan X-Trail 2.0 dCi

FOTO: LL

Zlatý střed

I uvnitř je náš vůz takovým zlatým středem. Známe spousty aut, která mají horší i lepší design, větší i menší obrazovky navigace, lepší i horší materiály. S faceliftem se změnil třeba volant, lepší je výběr materiálů apod. Potěšující je, že se nezměnil ten systém „všechno je tam, kde to má být“. Tohle x-trailu vždycky slušelo a nemění se to. Díky Bohu.

Přední sedadla jsou rozměrná a dobře drží tělo. Zadní sedadla jsou (jak to už je tradicí) dost úzká. Ano, na to, že to je takový kus auta, dozadu byste tři dětské sedačky nedali.

Zploštělý volant je od faceliftu.

FOTO: LL

Pohon všech kol a trochu archaická, ale hlavně funkční a dobře dosažitelná tlačítka.

FOTO: LL

Kufr je podle tabulek velký 565 l. Nebyli jsme si jisti, kde to výrobce sebral. Ale pak jsme zvedli ještě dvojitou podlahu a ejhle! Velká výtka však patří pátým dveřím. Auto je vysoké 1740 mm, ale dveře se otevírají jen do 1820 mm, a tak se mnozí majitelé při nakládání praští do hlavy.

Nahoře v kufru tak 500 l maximálně

FOTO: LL

Dvoulitr

Pod kapotou nám pracoval dvoulitr. Po tom, co jsme vyzkoušeli před nějakou dobou šestnáctistovku, jsme doufali, že tady to bude lepší. Výkon 130 kW je dostatečný. Točivý moment 380 Nm. Také. Jízda s manuální převodovkou je pohodlná, příjemná a má to i odpich. Tedy musí být motor v těch ideálních otáčkách. Je to jedno z posledních aut, kde je cítit tak agresivně nástup turbodmychadla. V 1750 ot./min začíná dýchat a do 3000 ot./min se s ním dá spolupracovat. Pak najednou prudce klesá jeho snaha a naopak se až příliš zvyšuje hlučnost agregátu.

Víte, že motor stále nemá vstřikování močoviny?

FOTO: LL

Velmi příjemným překvapením pak byla průměrná spotřeba – 7,5 l na 100 km, ale je pravda, že jsme auto používali hlavně pro plynulé přesuny.

Jak jsme už napsali, velkou výhodou x-trailu je univerzálnost. Můžete ho mít za dobré peníze ve dvoukolce, ale také jako 4x4. A to v dobré čtyřkolce. Nic druhořadého. Tradiční kvalitní pohon všech kol je doplněn jistými výkony na silnici bez jakýchkoli výraznějších vybočení. Trochu zamrzí laxní odezva volantu (hlavně ve středové poloze), ale jinak je tohle auto přesně ideální pro ty, kteří mají chalupu někde na horách, daleko od silnic, na samotě u lesa.