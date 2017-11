O dalším voze značky Scuderia Cameron Glickenhaus jsme váš už informovali, protože John Glickenhaus se rozhodl nalákat na malé detaily z automobilu už na konci října. [celá zpráva]

Teď vám už můžeme představit kompletní SCG 004S. Auto, které poskytne opravdu puristické jízdní zážitky za „pouhých“ 400 000 dolarů, což je asi 8,8 miliónu korun.

SCG 004S

SCG 004S

Vzhledem auto sedá do středu takové té zlaté éry sporťáčků – je to placaté kupé s prosklenou kopulí nad místem cestujících. Vzadu je zabudované velké křídlo, velký difuzor a jinak na autě není vlastně nic, čím by tak nějak úžasně zaujalo. Tohle auto totiž nemá zaujímat svým vzhledem, ale svými jízdními vlastnostmi.

Samozřejmě že vše je zase postavené z uhlíkového kompozitu. Celková hmotnost vozu tak zůstala na velmi přijatelných 1179 kg. A teď si vezměte, že pod kapotou pracuje vidlicový osmiválec o objemu pět litrů (jak krutě jsme se zmýlili minule, když jsme předpokládali malý motor) s dvojicí turbodmychadel. Výkon motoru je 485 kW (650 koní) a točivý moment je 720 Nm. Červené pole otáčkoměru začíná někde na 8200 ot./min.

SCG 004S

SCG 004S

Pojďme se podívat do interiéru. Ten je úžasný. Je jak z prvního (dnes vlastně čtvrtého dílu) Star Wars. Je to prostě klasika. Je tu čidlo tlaku i teploty oleje, tlaku turba, teploty chlazení… Samozřejmě uprostřed je velký otáčkoměr. A co k tomu? Třeba volant uprostřed. Ano, tohle auto je pro tři osoby a řidič, ta nejdůležitější osoba, sedí vepředu uprostřed. Do sedačky poleze sice trochu hůř, protože po stranách má také panely s tlačítky a řadicí pákou, ale to nevadí. Ostatně ta řadička jezdí v klasické H kulise. Prostě retro! Ovšem ti, kterým nedělá všeliké to kvrdlání s pákou dobře, mohou si objednat automat s možností řazení pádly pod volantem.

Auto bude vyráběno už zanedlouho a Jim Glickenhaus slibuje, že prvních 25 kusů dorazí zákazníkům do 18 měsíců. Pak se objeví dokonce i speciální verze pro závody, která se má postavit na start 24 hodin v LeMans.