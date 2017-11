Koncept Volvo Care není projekt automobilky samotné, nýbrž mladých designérů na univerzitě ve švédském městě Umeå - Maximiliana Troichera a Jie Haoyue. Není to ani tak auto, jako spíše „wellness balíček pro společnosti, které se chtějí starat o život svých zaměstnanců na fyzické i duševní úrovni”, píše Troicher.

„Sociální tlak, přemíra pracovních povinností a hektické okolí vedou ke kritickému problému mladé generace - nedostatek času sami pro sebe,” stojí také na jedné z jeho ilustrací. Volvo Care má sloužit mladým lidem, aby měli sami pro sebe víc času, aby mohli relaxovat, a to tak, jak uznají sami za vhodné.

Podle ideje Troichera a Haoyue by zaměstnavatel u Volva objednal flotilu těchto malých autíček, kterými by pak zaměstnance vozil do práce. Na zaměstnanci samotném by bylo, jestli chce sám řídit, nebo jestli se chce nechat do práce prostě odvézt. V takovém případě by mu byl k dispozici rozsáhlý infotainment, aby se mohl cestou zabavit, jak sám uzná za vhodné.

Doufejme, že má mini-Volvo výkonnou klimatizaci, prosklená plocha je obrovská.

FOTO: Maximilian Troicher

Ovšem, nepředstavujte si něco jako svoz dělníků do fabriky autobusem. Spíš to berme jako individuální přepravu - a v případě použití u větší firmy třeba jako zaměstnanecký bonus. Autíčka by mohla také sloužit jako služební vozy k jízdám v rámci pracovních povinností nebo třeba být zaměstnancům dostupná k pronájmu na víkendový výlet.

Pohonné ústrojí je samozřejmě elektrické, Troicher se však o něm detailněji nerozepisuje. Víme ale, že v kabině, kterou navrhla právě Jia Haoyue, jsou tři místa - pokud chce člověk řídit, posadí se dopředu doprostřed jako v McLarenu F1. Tedy, „posadí” je možná silné slovo - řidič tu sedí silně předkloněn, spíše jako na kole či motorce, než v autě, a vozidlo také ovládá pákami, které připomínají řidítka.

Pokud budete chtít tohle mini-Volvo řídit, budete sedět jako na motorce.

FOTO: Jia Haoyue

Pokud řídit nechce, má na výběr ze dvou dalších míst vzadu - jedno nabízí fyzickou relaxaci, druhé infotainment. Technicky tedy asi bude možné v tomhle autě přepravit tři lidi, hlavním cílem je ale jistě komfort toho prvního.

Na otázku, jestli se něco takového někdy dostane do výroby, bychom si dovolili hádat spíše zápornou odpověď. Idea malého pokojíčku, který vás odveze do práce či na schůzku, ale vůbec není špatná.