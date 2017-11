Problémem elektromobilů jsou akumulátory. To je jasné každému, kdo si dal alespoň jednou za život baterky do fotoaparátu, nabíjel mobil nebo znova a znova kupoval tužkové články do dětských hraček. Velikost, hmotnost, kapacita, životnost a další aspekty jsou velkým problémem. A tak je tu stále velký prostor pro další paliva, především vodík.

Nedávno se sešla znovu takzvaná Vodíková rada (Hydrogen Council), kterou tvoří 27 světových výrobců automobilů a další energetické společnosti, včetně takových, jako je Shell nebo Total. Rada zkonstatovala, že vodík je stále živou variantou dopravy a ačkoli se mu mnoho pozornosti dnes nevěnuje, bude velmi důležitou součástí budoucnosti. Pomocí vodíku používaného v dopravě, průmyslu, energetice nebo uskladňování energie, se na světě v roce 2050 sníží proti současné situaci emise oxidů uhlíku o 20 procent, což v přepočtu na hmotnostní poměr je 6 miliard tun oxidů uhlíku.

Samozřejmě, že to znamená jen část závazku, který byl v roce 2015 schválen v Paříži. Tehdy se státy světa zavázaly snížit produkci těchto látek k roku 2050 o 60 %.

Toyota Mirai - jedno z mála dnes vyráběných vozidel na vodík

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Zpráva uvádí, že každý 12 automobil provozovaný v Kalifornii v Německu a v Japonsku by měl být v roce 2030 poháněný vodíkem a palivovými články. Ovšem bude to předpokládat ohromné investice. Infrastruktura pro vodíkový pohon je minimální. Zpráva vypočítává například, že jen na vývoj produktů je zapotřebí 70 miliard dolarů, 80 miliard na jeho skladování, 100 miliard investic do výroby… Souhrnem 280 miliard dolarů investovaných do roku 2030.

Proč vodík?

Vodík je látka, která se celkem snadno získá (přímým rozkladem vody nebo sekundárně z jiných chemických procesů) a s kyslíkem pak reaguje v palivových článcích, kde se slučuje do čisté vody. Uvolněný elektron je pak využíván pro pohon elektromotorů. Samozřejmě, že výroba vodíku je náročná, ale s rozvojem obnovitelných zdrojů elektřiny by byl celý proces vlastně zcela ekologický. Problematická je však přeprava a skladování.

Výhodou je však vysoký dojezd dopravních prostředků a rychlé doplnění paliva. Vodík například bude podle odborníků důležitým palivem u velkých dopravních prostředků – od náklaďáků až po lodě a letadla. I když v absolutních číslech by množství takto plánovaně provozovaných prostředků neohromilo, přesto se jedná o největší díl na snížení emisí, protože právě velké dopravní prostředky jsou největšími znečišťovateli životního prostředí. Vždyť jedna dopravní loď má emise jako pět miliónů automobilů.