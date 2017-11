Do povinné výbavy nově vyrobených aut se stěhuje stále více elektroniky, která hlídá bezpečnost a snaží se zabránit kolizím. A ve chvíli, kdy už nastanou, se snaží radikálně omezit jejich následky. Dnes už asi sotva kdo pozvedne hlas proti airbagům, které v době povinné instalace měly spousty hlasitých kritiků. Stejně tak je tomu u bezpečnostních pásů, ABS, ESP atd.

Nově se k nim mají přiřadit takové systémy, jako je automatické brzdění před překážkou, sledování pohybujících se osob a cyklistů, udržování vozu v jízdním pruhu nebo automatické tempomaty, tedy samočinné udržování rychlosti jízdy vozidla se samočinným přizpůsobováním rychlosti.

Tato zařízení by vyžadovala u všech nově vyrobených osobních, užitkových i nákladních aut instalace nejmodernějších systémů sledování okolí vozidla, jako jsou radarové snímače vzdálenosti, kamerové systémy pro detekci překážek apod. To by mohlo výrazně prodražit výrobu takových vozidel. Přesto se však nemusíme příliš obávat. Podle studie se cena daný součástek za posledních deset let srazila na pětinu původní hodnoty a pád trvá. Jde tu především o snahu výrobců zachytit trend v oblasti bezpečnosti automobilů, který už je dávno nastavený. Ten se navíc výrazně rozšiřuje s plánovaným přechodem na autonomní, tedy samořiditelná vozidla, jež potřebují velké množství takových senzorů.

V případě schválení by dopad na cenu vozidel jistě byl, ale ne tak dramatický, jak varovaly automobilky ještě před dvěma lety.

Intenzita silniční dopravy se celosvětově zvyšuje. Na evropských silnicích každoročně zemře 25 000 lidí a 135 000 utrpí vážná zranění, uvedl ve své zprávě parlamentní výbor pro dopravu a turistiku, jenž návrh Evropské komisi a členským státům předložil. Lidská chyba přitom může podle statistik za více než 90 procent veškerých nehod.