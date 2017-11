Pro milovníka automobilů není mnoho horších situací, než nabourat vlastní auto. Bezmocně přihlížet, jak někdo jiný do jeho auta narazí, ale horší určitě je. Procházel tím „kameraman”, jehož dílem je video níže.

Tahle nehoda se stala v úseku zvaném Hatzenbach nedaleko za začátkem okruhu. Najíždí se do něj relativně rychle. Nehoda se stala 1. listopadu při „okruhovém víkendu”, kdy byl kromě kompletní Severní smyčky včetně rovinky na konci otevřený i moderní okruh, na kterém jezdí Formule 1, nikoliv tedy při turistických jízdách pro veřejnost. Píše to web BridgeToGantry.com, který se na zprávy z Nordschleife specializuje.

Podle tohoto webu byla příčinou prasklá či upadlá hadice chladicího systému u Porsche 911 997 GT3. Chladicí kapalina tedy vytekla na asfalt. A protože chladicí kapalina klouže skoro jako olej, na velký problém bylo zaděláno.

Někteří účastníci stihli zastavit včas, jako např. kameraman. Jiní ale nikoliv a do stojících vozů nabourali. Úhoně neuniklo ani auto kameramana. Muž stihl z auta vyskočit a mávat na přijíždějící auta, aby zpomalila.

Zcela správně to dělal zpoza svodidel, neběžel po samotné trati; to by pro něj znamenalo minimálně zranění, protože po krajnici se během chvíle prožene neovladatelné červené Porsche a narazí do jeho auta. Celkem se nehody účastnilo 14 aut a zranění jednoho řidiče si vyžádala převoz vrtulníkem do nemocnice.