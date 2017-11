Je to tak trochu ostuda i výhra. Nový autobus, který poprvé nasadila do ostrého provozu francouzská firma Navya, havaroval. Hned při první jízdě. Kdybychom tuhle situaci brali pouze z tohoto úhlu pohledu, je to ohromná ostuda. Jenže z jiné perspektivy je to vlastně ukázka toho, jak bezpečná taková doprava je. Autobus totiž bezpečně zastavil a do něj najel řidič kamionu, který jej přehlédl. Kdyby kamion byl vybaven stejnou technologií, nehoda by se nestala.

You can't make this one up. #LasVegas has the country's first driverless shuttle operating in real-time traffic...& it crashed on its first day of service.🤦🏻@News3LV @KyndellNews3LV https://t.co/QB2a1sd4as pic.twitter.com/NaQ3zPwAoL — Jami Seymore (@JamiSeymore) 8. listopadu 2017

Nehoda se stala při první jízdě v ulicích Las Vegas

V Las Vegas couval řidič nákladního vozu do vedlejší ulice. Autobus, který nebyl v provozu ani hodinu, jej spatřil a ukázkově zastavil. Ovšem řidič náklaďáku jej přehlédl a při vytáčení najel do autobusu koly na vnější straně. Systémy autobusu na jednu stranu za nic nemohou, na druhou stranu ale je jasně vidět, že „hloupé“ systémy nedokážou na situace na silnici stále ještě reagovat tak, jako člověk.

Video

Samořiditelný bus Navya

Zdroj: Navya

Ten by pravděpodobně zatroubil, aby na sebe upozornil nebo by zařadil zpátečku a kus odcouval, aby ke střetu nedošlo. Takhle automatický autobus jen stál a lidé uvnitř jen zděšeně přihlíželi, jak nákladní vůz naráží do jejich dopravního prostředku.

Poprvé v akci

Navya je francouzský startup, který připravuje několik vozidel na autonomní provoz. Jednak je to samořiditelný taxík a také právě tento malý autobus. Jde o patnáctimístný bus, který pohání elektromotor o skromném výkonu 15 kW. Provozní rychlost je pouhých 25 km/h, i když maximální vyzkoušená je 45 km/h. S akumulátorovým LifeP04 setem s kapacitou 33 kWh má teoretickou pracovní dobu asi devět hodin. Za dalších osm hodin se pak dobije. Systém dobíjení je buď klasicky přes zástrčku (3,6 kW), nebo indukcí.

Autonomní autobus značky Navya

FOTO: Navya

Dosud autobus provozovala firma jen na silnicích, které jsou vyloučeny z veřejné dopravy, jako je například testovací provoz v obchodní čtvrti La Défense mezi obchodními centry nebo v testovacím městečku Michiganské univerzity.