Projekt iStream je jedno z dítek Gordona Murrayho. Jde o poměrně levný způsob, jak hromadně vyrábět modulární platformy pro různé vozy. Murray ho plánoval aplikovat hlavně na malém městském vozítku. Jenže to se tak nějak odsunulo a platforma iStream ve své verzi Superlight se prý usídlila v novém sportovním voze, který vám ukazujeme na tajemné siluetě.

iStream - univerzální, jednoduchá a levná konstrukce auta, kterou jde snadnou změnou aplikovat na jakýkoli druh automobilu.

FOTO: iStream

Jmenuje se zatím velmi tajnosnubně IGM. Murray říká, že je orientován hlavně na řidiče a jeho aerodynamika má být opravdu příkladná. Na fotografii vidíme, že konstruktér se vrátil k tomu, co už několikrát dělal – ke sporťáku se svalnatými blatníky a s nasáváním vzduchu nad střechou kokpitu.

Bohužel kromě téhle fotografie nic víc nemáme. Bude cílit na Lamborghini a McLaren? Nebo půjde o sporťák pro okruhy? Jaký bude pohon? Na žádnou z těchto otázek zatím nepřišla odpověď. Ani vlastně netušíme, co je to IGM. Tedy víme… Úplně první vůz, který Gordon Murray udělal, se jmenoval IGM-Ford a byl to jakýsi klon Lotusu Super Seven.