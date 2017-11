Tohle auto byste na první pohled odhadli na pořádně kvalitního veterána. Zachovalého, pěstěného a aktivního člena veteránských srazů celé Evropy. Jenže není. Tohle je totiž dílo německé firmy Mechatronic Engineering z německého Pleidelsheimu.

Ta se rozhodla udělat z auta tak trochu jiný druh. Je to jako když potkáte starého dědečka, kterému uvolníte místo v autobuse a on se vám vysměje svým dokonalým chrupem přímo do obličeje a na důkaz toho, že opravdu si nepotřebuje sednout, udělá na madlech rozpažku jak z gymnastického manuálu.

Mercedes-Benz W111 M-Coupe 5.5

FOTO: Mechatronic

Tak to je přesně tohle auto. Uvnitř je totiž atmosférický vidlicový osmiválec AMG objemu 5,44 l s výkonem 265 kW (360 koní). Je spojený s převodovkou 7G-Tronic. Vše pochází z osm let starého Mercedes-Benzu SLK AMG 55.

Podvozek sice zůstal sice stejný ve svém základu, ale je upravené pérování a brzdy. Ke všemu přibyla elektronika s ABS a ESP.

Pokud byste nahlédli do interiéru, bude se vám na první pohled zdát všechno původní. Jen sedadla budou poněkud lépe a na svůj věk kvalitněji očalouněna. Jinak je tu všechno na svém místě, včetně elegantní uzamykatelné schránky na rukavice před spolujezdcem. Ale přece jen podle malé drobnosti byste vůz poznali. Auto je totiž vybaveno tříbodovými bezpečnostními pásy. Původní vůz měl samozřejmě jen dvoubodové.

Mercedes-Benz W111 M-Coupe 5.5

Mercedes-Benz W111 M-Coupe 5.5

Pokud byste auto chtěli, pak Mechatronic nabízí auto za nemalé peníze 400 000 eur, což je asi 10,2 miliónů korun. Pokud by majitel byl nespokojený a jednoho dne chtěl mít auto zase takové, jaké bylo před lety, není prý problém mu vrátit jeho původní techniku.

I ty pásy jsou velmi decentně skryty

