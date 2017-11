Usadit dítě do autosedačky je v České republice povinné, alespoň do určité výšky a věku dítěte. Samozřejmě bude existovat jiná sedačka pro dvouleté batole a jiná pro osmiletého školáka, ale sedačky potřebují. Jejich výběru je vhodné věnovat patřičnou péči a rozhodně neplatí, že značkové a/nebo drahé sedačky budou lepší než ty levnější. Před několika měsíci to odhalil nárazový test německého autoklubu ADAC, ve kterém značky Recaro a Jané Grand zcela propadly. [celá zpráva]

K renomovaným výrobcům autosedaček patří i německá firma Britax Römer. Její výrobky se většinou umísťují na předních příčkách v testech, např. v květnovém testu ADACu získaly modely Baby Safe i-Size, King II, Discovery SL, Kid II, Kidfix II X a Kidfix SL druhé nejlepší hodnocení „dobré” a modely Advansafix II a III a Evolva 1-2-3 SL hodnocení „uspokojivé”.

Tato firma nyní zveřejnila několik fotografií k tomu, jak dětské autosedačky testuje. Má k tomu vlastní testovací zařízení. „Všechny novinky můžeme testovat neomezeně. Veškerá data z testů analyzujeme a na základě výsledků pak produkt upravujeme tak dlouho, dokud není podle našich představ a nejvyšších bezpečnostních norem,” přednáší výhody Rainer Stäbler, šéf firmy Britax Römer.

Testují se všechny komponenty sedačky a zajímavostí budiž, že například odolnost sedaček před povětrnostními vlivy se testuje tak, že je firma upevní na střeše a roky sleduje, co se s nimi bude dít. Něčemu takovému by dětská sedačka byla u zákazníka vystavena jen tehdy, kdyby ji používal v kabrioletu, parkoval venku a ani na zimu nenatáhl střechu.

Stolec pro nárazové zkoušky v testovacím středisku

FOTO: Britax Römer

Součástí testovacího centra jsou také dva přístroje pro nárazové testy. Jistě jste viděli videa, na kterých je nějaké auto v laboratoři „posláno proti zdi” a pak se zkoumá, jak by dopadla posádka v případě skutečné nehody. Nárazové testy autosedaček jsou v podstatě totéž, jen se nezkouší pevnost automobilu, nýbrž to, jak dětská sedačka drží připevněná na sedadle ve voze a jak chrání dítě.

Testy samozřejmě probíhají jednak při vývoji autosedaček a jednak i při výrobě. Roční produkce firmy je cca 700 tisíc kusů. U zaběhnutých produktů se z výroby náhodně vybere jedna z pěti tisíc vyrobených sedaček, která podstoupí veškeré testy. U nových produktů, jejichž výroba se teprve rozbíhá, to je jedna ze stovky vyrobených sedaček. Pokud zkoumaný kus neobstojí, výroba se zastaví, dokud není nalezena a odstraněna chyba, která propadnutí v testu způsobila, uvádí firma v tiskové zprávě.

Výroba všech komponentů probíhá v Evropě a automobilky jako Porsche, Mercedes-Benz nebo Volkswagen používají při nárazových testech svých nových modelů právě sedačky této značky. Britax Römer oslaví příští rok 40 let od založení, ovšem jestli lze očekávat nějaké výroční edice, jak to mají ve zvyku automobilky, jsme na pochybách.