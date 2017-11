Volkswagen Polo GTI má v současné generaci dvoulitrový přeplňovaný čtyřválec, stejně jako větší bráška Golf GTI. Je to totožný motor, který pod kapotou vrcholného Golfu R nabízí 300 koní, jen s jiným naladěním. Podle Ralfa Köllinga, ředitele malých aut u Volkswagenu, není 300 koní v Polu zcela vyloučenou budoucností.

„Máme v Polu dostatek místa pro lepší chlazení, to zcela jistě,” uvedl Kölling. Jestli to znamená, že Polo R skutečně dostane takový výkon, samozřejmě dovozovat nemůžeme. Chlazení však je velmi důležité - můžete udělat motor, jak silný chcete, ale pokud ho nedokážete uchladit, bude auto s ním nepoužitelné na cokoliv kromě klidné jízdy.

Podle informací zevnitř automobilky Volkswagen by dokonce Polo R mohlo využít i systém pohonu všech kol 4Motion - stojí na platformě MQB stejně jako všechny verze aktuálního Golfu, takže by to technicky mělo být možné. Jenže čtyřkolka by přidala Polu značnou hmotnost.

Kromě toho by tak Volkswagen stvořil auto, které by bylo pravděpodobně rychlejší než Golf R. I se čtyřkolkou by totiž Polo R bylo téměř jistě lehčí než Golf R díky své menší velikosti. Také by velmi pravděpodobně bylo o něco levnější, takže by řada zákazníků dala přednost jemu před Golfem.

Volkswagen Polo R WRC Street

FOTO: VW

Proto odhadujeme, že se minimálně jedno z toho nestane - buď Polo R nebude mít 300 koní, nebo nedostane pohon všech kol, anebo taky ani jedno, dvoulitr pod kapotou může klidně mít okolo 240-250 koní a pohon může zůstat jen úkolem přední nápravy. Poslední Polo R, limitovaná edice 2 500 kusů s názvem Polo R WRC z roku 2013, mělo 220 koní a přední hnaná kola. Od zbytku nabídky tehdejšího Pola se také lišilo modrošedými polepy na karoserii, jak se můžete podívat na fotografiích.

Třísetkoňový motor zpod kapoty Golfu R ovšem přesto může čekat i širší uplatnění. Hovoří se o tom, že by ho mohly dostat některé vozy značek Seat a Škoda, ale žádné přesnější informace nemáme. U Seatu už pracuje pod kapotou Leonu Cupra, ale nová Ibiza zatím ostrou verzi postrádá. Škoda Octavia aktuálně končí na 245 koních a 370 Nm ve verzi RS 245.

Volkswagen nicméně třísetkoňové prototypy Pola R testuje, alespoň podle britského webu Autocar. Jestli skutečně dorazí do showroomů, nebo jestli bude výkon symbolicky snížený třeba na 290 koní, se zatím musíme nechat překvapit. Stejně tak jako, zda se ukáže ještě silnější Octavia RS.