Od 1. listopadu do 31. března, pokud silnice pokryje sníh, námraza či led, mohou na pozemní komunikace vyjet pouze auta opatřená zimními pneumatikami. Pokud tedy cestujete i v tomto období, je jasné, že se bez nového obutí na svém autě neobejdete.

Kdy měnit

Přemýšlíte při pohledu na uskladněné zimní pneumatiky, zda se porozhlédnout po nových, nebo ještě „risknout“ jednu sezónu? Zimní pneumatiky musejí mít ze zákona vzorek vyšší než 4 milimetry. Ovšem spoléhat na to, že vzorek těch vašich je v podstatě tak akorát, se příliš nevyplácí. Během zimy se totiž mohou pneumatiky ještě více sjet, což znamená, že hloubka vzorku ještě před koncem zimy nemusí splňovat požadovanou hodnotu. A to může vyústit ve výrazné snížení bezpečnosti jízdy, kterou se rozhodně (nejen v zimě) nevyplatí podceňovat.

Před samotným přezutím pneumatik z loňska (či předloňska) také zkontrolujte, zda během uskladnění nedošlo k nějakému mechanickému poškození či zda si neodnesly nějaký defekt z minulé sezóny, který by se mohl nyní projevit. V případě, že zjistíte poškození pneumatiky, neváhejte s jejich výměnou.

V pneuservisu by vám jistě měli poradit, zda je možné pneumatiky ještě používat, či zda se vyplatí je vyměnit. Pokud auto přezouváte sami, kontrolu plášťů rozhodně nepodceňujte.

Jak na nové pneu

Rozhodli jste se pořídit svému čtyřkolému miláčkovi na zimu nové obutí? Pak možná stojíte před otázkou, podle jakých kritérií vlastně nové pneumatiky vybírat. Než vyrazíte do obchodu, je dobré ujasnit si odpovědi na některé základní otázky.

Jednak jak často v zimě jezdíte, respektive kolik přibližně kilometrů najezdíte. Dalším kritériem by mělo být, jaký styl jízdy vyznáváte. Do třetice se před nákupem zamyslete nad tím, po jakých komunikacích se v zimě nejčastěji pohybujete. Něco jiného je, pokud jezdíte po udržovaných dálnicích, než když každý týden zajíždíte na chatu do horských oblastí. Posledním, ale nikoli zanedbatelným kritériem je samozřejmě částka, kterou chcete či můžete do pneumatik investovat.

Rozměry pneumatik udává výrobce vašeho auta, hloubku dezénu pak příslušná legislativa (u nás již zmíněné 4 milimetry). Zimní pneumatiky jsou označeny symbolem vločky a písmeny M+S (z anglického „mud and snow“). Těmito písmeny nicméně bývají označovány i pneumatiky celoroční.

Zimní pneumatiky jsou vyrobeny ze speciální směsi, která je v porovnání s materiálem pneumatik letních o něco měkčí, takže zajistí přilnavost na silnici i při nižších teplotách. Také vzorek se od dezénu letních pneu liší – nejen ve zmíněné hloubce, ale také tvaru. Prořezy v plášti jsou uzpůsobeny tak, aby zvládly bezpečně odvádět nejen vodu, ale i sníh.

Celoroční, nebo zimní?

Někteří řidiči přemýšlejí nad pořízením takzvaných celoročních pneumatik. Jak již název napovídá, jedná se o pneumatiky, které není třeba přezouvat s každou sezónou a můžete na nich jezdit v jakémkoli ročním období. Ovšem neznamená to, že se mohou postavit zcela na roveň jak pneumatikám letním, tak zimním.

Odborníci na jízdní bezpečnost doporučují celoroční pneumatiky spíše lidem, kteří v zimě vyjíždějí jen výjimečně a necestují do náročnějších terénů. Na sněhu či náledí jsou totiž tyto pneumatiky ve srovnání se zimními méně účinné (podobně je tomu při srovnání účinnosti s pneumatikami letními).

Celoroční pneumatiky jsou v podstatě kompromisem, který volí především svátečnější řidiči a také ti, kteří se nechtějí dvakrát za rok zabývat přezouváním kol. Pokud jste ale aktivním řidičem, který se na svých cestách v zimních měsících setkává i se sněhem či náledím, vyplatí se koupit pneumatiky zimní.

