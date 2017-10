Prvního vozu se vyrobilo pouhých 52 kusů. Téměř všechny putovaly do Austrálie. Přežil je tento jediný kus, který má pod kapotou šestiválec o objemu 6,3 litru s výkonem 70 koní (52 kW) a točivým momentem 293 Nm. Automobil dokázal atakovat na svou dobu úctyhodnou rychlost 138 km/h. Ostatně pokud si srovnáte ty roky, tak v tomto roce dominoval světu jeden automobil – Ford Model T, který měl koní 20.

Alfa Romeo G1 (1921)

FOTO: RM Sothebys

Teď míří tenhle vůz do aukce k firmě nejpovolanější. Auto s číslem šasi 6018 bude prodávat aukční síň RM Sotheby´s. Auto, které bylo svých prvních dvacet let někde v Austrálii ztracené a není známo kde, ve čtyřicátých letech minulého století bylo objeveno, aby dalších dvacet let proleželo v garáži.

Pak na něj v roce 1965 narazil automobilový fanoušek Ross Flewell-Smith. Ten ho nechal kompletně zrenovovat a od té doby auto jezdí po výstavách jako Concours d´Elegance apod. Plně funkční vůz bude určitě ohromným tahákem. Počítá se, že jeho cena by se mohla vyšplhat až na 1,5 miliónu dolarů, tedy asi 32,5 miliónu korun. Ke šponování ceny přispívá i to, že aukce se koná až příští rok v lednu a rezervace se neberou.