První fotografie zveřejněná na firemním facebooku ukazuje nemnoho. Jen střeva. Mnohé chybí. Ale krásnější kostru vozu jsme snad ještě neviděli. Takhle úžasná práce s uhlíkovým kompozitem v pevném monocoqu – nádhera.

Tohle odhalení asi vzhledem k blízkosti úplného představení je úplně poslední. Ostatně značka už dávno řekla, že pohon bude obstarávat vidlicový dvanáctiválec s výkonem, který bude překračovat 800 koní. Ukázali ještě gigantické zadní křídlo…

Svět se už těší na nový vůz s názvem Intensa Emozione, který by měl snad dokonce i vstoupit do závodů LMP1. Takže to zatím vypadá, že noví investoři, kteří se postarali o zkrachovalou firmu Gumpert. Ideal Team Venture z Hong Kongu tak možná opravdu postaví nové auto, i když jim moc lidí v začátcích nevěřilo.

Gumpert Apollo - původní auto už zkrachovalé firmy 2006

FOTO: Gumpert