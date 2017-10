Víte, tahle částka je z jednoho pohledu zcela nesmyslná, z druhého ale tolik ne. RS500 je totiž nejvýkonnější verze s výkonem 150 kW. Těch se vyrobilo pouhých 5000 kusů. Šlo totiž o sérii, která byla zapotřebí, aby mohl být vůz nasazen do závodů cestovních vozů. Když byla tato meta dosažena, auto prošlo evolučním procesem a s ním už vyjelo z bran závodu pouhých 500 kusů. A tohle je jeden z nich, dokonce jeden z 56 v bílé barvě.

Ford Sierra RS500 1987

FOTO: Silverstone Auction

Samozřejmě, že ne všechny vozy se dochovaly do dneška. A tenhle se dochoval, a to dokonce ve vynikajícím stavu. Má najeto pouhých 6000 mil (9600 km). To je na třicetiletou kariéru vozu opravdu hodně málo. Vše je tedy původní. Prý i pneumatiky jsou podle původních specifikací, protože majitel je pořídil jako náhradní a měl je originálně zabalené ve voskovaném papíru.

Auto je tedy opravdovou zajímavou raritou, která nemá sice hromady křížků na krku nebo slavné jméno po svých předchozích majitelích, ale jeho cena, která padla v aukci Silverstone, je naopak odrazem toho, že tohle auto se zapsalo do mnohých srdcí natolik, že i po desítkách let si řeknou, že jim to za ty peníze stojí.