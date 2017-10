Budeme společně hledat ty původní věci? Asi ne. To by byla docela nuda. Pojďme se podívat na novinky. Těch je hodně. Třeba už ten design. Na první pohled (trochu z dálky), je to auto stále stejné. Jenže stačí trochu přijít blíž a je jasné, že tohle je opravdu nové auto. Reflektuje moderní trendy v designu – tvrdý výraz a ostré hrany. Tak ostré, že byste se o ně mohli pořezat. A výraz auta výrazně široký, rozkročený s ohromnou maskou chladiče je stále drsnější. Ale s tvarem karoserie je ta drsná tvář sportovní, elegantní a rychlá.

A stejně tak se můžeme dívat i na interiér, který je velmi elegantní a přitom dravý. Stačí se podívat třeba na centrální displej o úhlopříčce 10,1 palce, který je obtažen protáhlou stříbrnou linií do strany. Moc pěkné řešení. A navíc tady vidíme inspiraci z Audi A8. A nejen inspiraci, třeba i ovládání klimatizace dotykovou obrazovkou ve spodní části, jsme vám ukázali během prvního seznámení s největším a nejluxusnějším sedanem Audi. [celá zpráva]

Audi A7 Sportback

FOTO: Audi

Zajímavé je i vybavení, které je za těmi všemi panely. Například až sedm řidičů si může uložit svá preferovaná nastavení do individuálních uživatelských profilů. Přitom lze individualizovat až 400 parametrů. Na výběr jsou také čtyři zvukové aparatury. Vrcholná verze, Bang & Olufsen Advanced Sound System, poskytuje zvuk ve formátu 3D, a to i cestujícím na sedadlech vzadu.

V útrobách bude i samostatná umělá inteligence. Tlačítkem AI aktivuje řidič funkce Audi AI remote parking pilot a Audi AI remote garage pilot, které budou k dispozici v průběhu roku 2018. Nový model A7 Sportback, vybavený těmito funkcemi, zajede samočinně na parkovací místo nebo do garáže, a tento manévr zvládne i opačným směrem.

Audi A7 Sportback

FOTO: Audi

Technicky zcela nově

Přední i zadní nápravy byly zbrusu nově vyvinuty. Můžeme tu objevit i nové progresivní řízení, které aktivně mění v závislosti na rychlosti jízdy převod 9,5:1 a 16,5:1. Jehož sportovní převod je s rostoucím úhlem natočení volantu ještě strmější, poskytuje intenzivní zpětnou vazbu, která řidiče informuje o dění mezi pneumatikami a vozovkou.

Za velkými koly – kola mají průměr ráfku až 21 palců a pneumatiky rozměr až 255/35 – pracují brzdy s hliníkovými pevnými třmeny. Jejich kotouče mají průměr až 400 milimetrů. Co se týče nastavení podvozku, mají zákazníci na výběr čtyři varianty: konvenční podvozek s ocelovými pružinami, sportovní podvozek se světlou výškou sníženou o 10 milimetrů, elektronicky řízené tlumiče a adaptivní vzduchové odpružení (adaptive air suspension) s udržováním stálé světlé výšky.

Pod kapotou se pak objevuje nový motor. Je jím vidlicový šestiválec původem z Audi A8 o objemu tři litry má nejvyšší výkon 250 kW (340 k) a maximální točivý moment 500 Nm. Čtyřdveřové kupé zrychlí z 0 na 100 km/h za 5,3 sekundy a dosahuje nejvyšší rychlosti 250 km/h. Další agregáty budou následovat, ale na ně si ještě musíme počkat.

V závodě v Neckarsulmu je připravena výrobní linka na nové Audi A7 Sportback. Vůz dorazí na český trh v závěru února 2018. Ceny pro český trh ještě nebyly stanoveny.