Jistě, tohle je kupé se čtyřválcem a my nedávno testovali BMW M550i xDrive, tedy sedan s brutálním osmiválcem. Ale o ty výkony a válce nám ani tak nepůjde. Tady jde o souboj hvězdy a vrtule. O image a prestiž.

Famózní kousek

Už při přebírání auta na pražském Chodově jsme vydechli úžasem. Tohle je nádherná barva. Ta zlatá na kapotě je opravdu famózní. Jak jsme chválili BMW a jeho modrou, tak tahle zlatá si také zaslouží jedničku s hvězdičkou. Žádná černá, stříbrná nebo trapně bílá! Tahle zlatá jasně vyhrává.

A co tvar auta? Mezigenerační protažení o patnáct centimetrů je opravdu hodně znát. Tohle auto je neskutečně nádherné. Má plynulé tvary od předního světla až po zadní odtrhovou hranu. Možná se nám trochu nelíbí zadní světla, ale to je otázka vkusu. Jinak je to úžasný kousek sochařského umění. Bylo nám úplně trapně vystupovat z auta v džínách a tričku. Tohle auto si říká Business Casual.

Mercedes-Benz E300 Coupé

FOTO: Ladislav Levín

A co interiér? Tak ten je také naprosto úžasný. Kombinace světlé kůže, světlého dřeva, stříbrných doplňků a horní části v modré kůži je nádherná. Takhle krásně provedený interiér jsme neviděli už pěkně dlouho. Proti výše zmíněnému BMW je tohle úplně někde jinde.

Dva ohromné displeje na přístrojovce vypadají moderně, a přitom nenarušují ten staromilský nádech Mercedesu. Především ohromná obrazovka s navigací (displej má opravdu jemné rastrování a je dobře čitelný i za přímého slunce) uchvátí každého, kdo se do auta podívá, byť třeba z vedle jedoucího vozu. Sedadla jsou prostorná a komfortní, jen nám ve výbavě auta chybělo odvětrávání sedadel. Ale to je jen o nakonfigurování při koupi vozu.

Tohle je velká paráda

FOTO: Ladislav Levín, Novinky

Teď ale k disciplíně velmi netradiční – zkoušky místa na zadních sedadlech u člověka s výškou 190 cm. Ano, je tu na hlavu méně místa, ale známe 100+1 auto, kde je to horší. I pár SUV je v tomhle ohledu horších. V příčném směru je tu místa dost, na kolena je cítit ten ohromný nárůst do délky. Perfektní! Jen kdyby ta sedadla neovládal elektromotor. Než se odklopí opěradlo a odjede sedák, trvá to strašně dlouho. A zezadu navíc ani nejde dosáhnout na kliku dveří, takže ty musí nakonec někdo otevřít zvenčí.

Jen čtyři válce

Pod kapotou je přeplňovaný řadový dvoulitrový čtyřválec, který má výkon 180 kW. To není málo. Ale na tak velké auto s pohotovostní hmotností 1686 kg to také není moc. Je to tak akorát. Původně jsme měli sice trochu smutek v duši, že to není šestiválec, ale po testu musíme říct, že to vůbec nevadí. Autu tenhle motor prostě stačí. Nedokážeme si představit ten menší se 135 kW ale také asi není zapotřebí šestiválec s 245 kW. Tohle je rozumný kompromis na všechny situace na silnicích.

Zvukový projev agregátu je výborný. Není vůbec slyšet a jen ve sportovním režimu se ozývá víc, ale stejně ho přehluší nakonec sportovně naladěný výfuk. Vynikající na spolupráci motoru a zadních kol je devítistupňová automatická převodovka. Je hladká jak samet a skvěle se k charakteru vozu hodí. Neváhá ani při prudkém kickdownu, kdy spíš čekáme rychlejší odezvu výfuku.

Jen čtyřválec

FOTO: Ladislav Levín, Novinky

Ten si jen tak zaševelí, auto chvíli přemítá, jestli přece jen má přehodit tu klapku v tlumiči a pak to slavnostně udělá. Bohužel to je třeba v půlce předjížděcího manévru. A řidič předjížděného vozu má infarkt, když mu náhle u okénka zařve chraplák.

Brzdy má auto prvotřídní. Zajímavé je, že v porovnání s BMW M550i máme dokonce i pocit, že nástup byl silnější a pocitově výraznější. Mnichovské auto potřebovalo opravdu razantní nohu na pedálu, abychom vůz „zaflekovali“, mercedes to zvládal bravurněji. Ostatně také se brzdy perou s menší hmotností.

Jízda jako s mercedesem

To, co nás ale překvapilo nejvíc, byla jízda. Ano, je to Mercedes, takže ten sází na plynulý přechod všeho, co se na silnici namane – prahy, díry, klacky… Kupé ovšem bylo o kus přitvrzeno proti sedanu. Takže najednou to není tak pohodlné. Ne, že bychom měli vytřesené kosti, ale opět je tu srovnání s mnichovským vozem. Auto s motorem silnějším, než je bývalá M5 má podvozek pohodlnější než kupé od Mercedesu. Vážně. BMW sice také nebylo úplně „hladké“, ale tak nějak bylo víc vyváženější.

Centrem ovládání tak chytrého auta je dotykovo/joystickovo/tlačítkový centrální pultík.

FOTO: Ladislav Levín, Novinky

Mercedes ale s pohonem zadních kol dokáže pěkné táhlé obloučky smykem, aniž by stabilizace cokoli namítala. Zajímavé. Stačila vlhká silnice a zapnutý obyčejný neutrální mód a s trochou snažení byla záď neustále pod kontrolovaným usmýknutím. To u BMW v neutrálním módu začínalo ESP spínat mnohem dříve.

Chcete vědět údaje o spotřebě? Asi ne. To není podstatné. Samozřejmě že to číslo v tabulce je nedosažitelné. Ale koho to zajímá u auta za 1 474 900 Kč v základu?

Mercedes-Benz E300 Coupé

FOTO: Ladislav Levín