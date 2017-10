Baculatá karoserie Flesby II je vizí, jak by mohlo vypadat extrémně bezpečné auto pro svět v roce 2030. Nejde ani tak o tvary a vzhled. Jde o materiál, ze kterého jsou vyrobeny povrchové panely. Jde o e-rubber, tedy o jakýsi pěnový plast. Je dostatečně měkký, aby zabránil při kolizi s chodcem jeho zranění. Krytá jsou i kola, aby se pod ně nic nedostalo. Pěnový materiál má navíc výhodu tu, že lze do něj jednoduše vměstnat LED diody tak, aby nepřekážely na karoserii. Takže auto může komunikovat s okolím pomocí signálů.

Toyoda Gosei Flesby II

FOTO: Toyoda Gosei

Ale to není všechno. Toyoda Gosei ukáže i vlastní koncept interiéru pro semi-autonomní vozy, kde volant v případě přepnutí do automatického režimu zajede i se sloupkem do přístrojové desky a vlastně obemkne kapličku přístrojů. Také tu bude ukázka přední části auta, které bude mít v sobě zabudovaná speciální světla. Ta budou vlastně takovým komunikačním prostředkem mezi vozem a ostatními účastníky silničního provozu. Mají dávat najevo, že auto je buď řízeno řidičem, nebo jede v autonomním režimu a co v následující chvíli auto udělá.

