Jenže zatímco vy jste tenhle návrh na čtverečkovaném papíru zahodili, Dr. Juri E. Postnikov nikoliv. Ten namaloval auto, které by mělo výrazně upřednostňovat funkčnost nad designem, jednoduchost nad pohodlím a životnost nad vším ostatním.

Prostě tohle auto není nic jiného než jeden ohromný prostorový rám z obdélníkových ocelových jeklů. Kde je zapotřebí něco připevnit, prostě se to přišroubuje na předem dané otvory. A to včetně předního skla, které jen pro potřeby izolace má pod sebou těsnění. Panty dveří nejsou žádné velké vychytávky kinematiky. Jsou to pořádné navařené čepy v držácích. Nás ale zaujal hlavně mechanismus klik dveří. Tady žádné nejsou a dveře drží „gumicuk”.

Partisan One

FOTO: Partisan

Vozidlo je 4,4 metru dlouhé a při krátkém rozvoru by mělo mít vynikající průchodnost terénem. Ostatně světlá výška je 360 mm.

Co je pod kapotou (tedy jestli se tomu dá říkat kapota)? To majitel a případný výrobce terénního vozu neuvedl. Sám označuje auto jako multifunkční, které dokáže v útrobách nést jakýkoli v současnosti vyráběný motor. Stejně tak označuje celou konstrukci vozu za natolik jednoduchou, že je možné lehce mít auto jako třídveřové, pětidveřové, kabriolet, pickup, multifunkční podvozek nebo s pohonem 4x4 nebo 6x6… Výhodou je, že tento vůz se vejde v počtu pěti kusů do standardního armádního přepravního kontejneru.

Partisan One

FOTO: Partisan

Auto zatím není ve výrobě. Ale kdyby bylo, Partisan jej díky jednoduché konstrukci považuje prakticky za nezničitelný. V armádě by mohl pracovat padesát let a více, aniž by musel být nějak zásadně opravován. „Dáváme na naše vozidlo záruku sto let, tedy na díly, které dodá naše výroba.“ Takže samozřejmě to neplatí na motor a další díly, které jsou z třetí strany, ale zatím to je opravdu nejdelší záruka, se kterou jsme se setkali.