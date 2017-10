Zimní pneumatiky jsou v Česku od roku 2011 povinné - konkrétně od 1. listopadu do 31. března. Použití zimních pneumatik přinesl zákon č.133/2011 Sb. Podle něj je povinnost zimního obutí i v případě, že lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na silnici během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. V praxi to znamená, že pokud je v prosinci 15 stupňů Celsia a sucho, nemusíte mít na vozidle zimní pneumatiky. To se hodí pro lidi, kteří jezdí sporadicky, jinak je samozřejmě více než vhodné zimní/letní pneumatiky používat.