„Spalovací motory budou existovat i v budoucnosti,” uvedl na pražské přednášce Johannes Reifenrath z Mercedesu, kde řídí divizi produktové strategie a plánování. Podle předpokladů by v roce 2025 měla německá automobilka nabízet 25 procent elektromobilů (díky synergickému efektu včetně dodávek, autobusů a nákladních automobilů), tři čtvrtiny ale budou mít klasický spalovací motor.

Ovšem, neznamená to nutně, že bude ryze spalovací, tak jak jej známe z většiny současných automobilů. Mnohem pravděpodobnější je, že bude mít nějaký hybridní systém, který mu zaručí krátkodobý lokálně neemisní provoz a jeho majitel tak bude moc vjet do center velkých měst typu Londýn či Paříž.

Spalovací motory nejsou mrtvé



Mercedes pracuje na plug-in hybridním dieselovém motoru, což je další indikátor, že vznětové motory rozhodně nejsou mrtvé. Podle statistik najede většina lidí méně než 50 kilometrů za den a 80 procentům stačí jen o třicet kilometrů více. Což s ohledem na klesající ceny li-ion baterií znamená, že nějakou baterii budou mít skoro všechna nová auta.

Ohledně palivových článků je stanovisko Mercedesu podobné jako v případě konkurenčních automobilek. Reifenrath řekl: sériová výroba je příliš drahá, ale budeme na ní pracovat. Zatím nepřineseme sériové auto na vodík.

Johannes Reifenrath

FOTO: Mercedes-Benz

Johannes Reifenrath se během své hodinu a půl trvající přednášky často ironicky odkazoval na americkou Teslu, která jakkoliv nemá kdovíjaké prodeje, rozhýbala do značné míry zkostnatělý automobilový průmysl. Po vzoru Tesly plánuje Daimler (patrně s podporou dalších automobilových výrobců) stavět na evropských dálnicích 350kW rychlonabíječky elektromobilů. V zatím nespecifikovaném časovém horizontu by jich mělo být na čtyři sta.

Auta budou plně autonomní, otázkou je kdy



„Věříme v individuální mobilitu,” uvedl dále Reifenrath. Průměrná rychlost při jízdě Pekingem je podle něj 27 km/h, řidič jede většinu času pomalu, což není žádná radost z jízdy. V budoucnu bude nudné řízení možné nechat autonomním vozům, které ani nebudete mít ve vlastnictví.

V přeplněných městech se to nevyplatí, protože není kde parkovat. Auto pro vás samo přijede, kdy mu řeknete, odveze vás třeba do divadla a za dvě hodiny vás vyzvedne, shrnul přednášející vizi „osobního řidiče pro všechny”. A zároveň dodal, že věří, že bude možnost autopilota vypnout a někde na opuštěných silnicích se pořádně projet.

Nové technologie budou více sledovat zdravotní stav řidiče. Současné systémy pro sledování bdělosti řidiče zatím příliš nefungují, protože na základě algoritmů sledují nečekané pohyby volantem nebo jednoduše dobu strávenou za volantem. A to je málo. Mercedes (a časem patrně i další výrobci) přinesou senzory na volantu, jež budou monitorovat srdeční činnost řidiče. Podle Johannese Reifenratha se tak v sériové podobě stane „velmi brzy”.

V případě problémů by auto samočinně zastavilo a telefonicky zavolalo pomoc s udáním přesných souřadnic. Což je věc (eCall), která bude příští rok ve všech autech prodávaných v EU povinná. V budoucnu, až bude autonomní řízení více propracované (zatím je maximem Level 3 z pěti možných) by auto mohlo řidiče samo odvézt do nejbližší nemocnice.