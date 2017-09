Před nedávnem jsme vám ukázali test Peugeotu 5008 s čtyřválcovou benzínovou šestnáctistovkou. [celá zpráva]

Teď je to Peugeot 3008 opět s benzínovým motorem, ale pouze tříválcovým a s objemem 1,2 litru. Jaký je rozdíl? Vizuálně velmi malý. Zepředu je od sebe nerozeznáte vůbec. Jsou si podobné, jako vejce vejci. Dlouho jsme porovnávali masky chladiče na dvou fotografiích a výsledek se rovná nule. Tady nejde ani říct, že jedno auto od druhého kopíruje. Tohle je prostě komplet stejný předek. Jestli někdo nadáváte koncernovým značkám za podobnost, pak tohle vám musí připadat jako designerské peklo.

Peugeot 5008

FOTO: LL

Peugeot 3008 1.2 PureTech

FOTO: LL

Změny jsou na zádi. Najdete je už u zadních dveřích, kde začíná v dolní linii bočních oken taková malá vlnka. U 5008 je tak stříbrný pás střechy stažen až k zadním světlům, tady o menšího sourozence je nahoře ukončen. A i když je auto menší, vypadá opět velmi mohutně. Vyvedlo nás z omylu jen parkovací místo, na kterém byl model 5008 (4641 mm na délku) trochu nadrozměrný, 3008 byl tak akorát (4447 mm).

V interiéru se změna neprojevila prakticky nijak. Však také šířka auta je jiná o 3 mm. Takže opravdu jde jen o to, že v modelu 5008 je větší zavazadelník a další dvě místa pod podlážkou, v menším je prostě jen ten kufr. Takže se nebudeme opakovat, vše, co platilo v 5008, platí i tady. Jedinou výjimkou je prosklená střecha, která radikálně ubírá prostoru nad hlavou. Lépe tedy bez ní.

Do detailu stejné jako u 5008

FOTO: LL, Novinky

Hlavní změna – motor

Pod kapotou tohoto vozu jsme měli zážehovou dvanáctistovku s výkonem 96 kW a točivým momentem 230 Nm. Stačí motor autu? Nenechá ho na holičkách? Ještě než ho ale popíšeme, přejdeme do kabiny a řekneme si, že s motorem spolupracuje šestistupňová manuální převodovka. Je dobře, že je manuální.

V předchozím voze jsme měli automat, můžeme tedy porovnávat. Bohužel ty dráhy, po kterých řadicí páka chodí, jsou velmi dlouhé. Až nepříjemně. Dokonce tak, že pro pětku jsme se museli naklánět. Odstupňování je dlouhé, aby to EU nebolelo, ale trochu to bolí při jízdě. Přece jen malý motor a dlouhé stupně…

Tříválec má turbo, a tak je nutno motor vytočit k 1700 otáčkám.

FOTO: LL, Novinky

Zpátky k motoru. Jeho charakteristikou je titulek. Stačí to. Není to žádný divoch. Dokážete s ním jezdit klidně, rozvážně, přesně podle pravidel. Není třeba se bát, že auto naložené by bylo autem dýchavičným. Ne. V plném obsazení a s plným kufrem si dal v pohodě i všechny kopce. Jak jsme řekli, je třeba trochu víc pracovat s převodovkou, ale dokáže to.

Bohužel už horší je to s dynamikou. Především když už auto jede. Zrychlit třeba na dálnici na předjetí kamiónu chce chladnou hlavu, dostatek místa a trochu odvahy. Na okresce už jsme tu odvahu ani nehledali. Raději jsme to vzdali. Zatímco všechna „té-dé-íčka“ na to skočila a v oblaku kouře odsvištěla dál, 3008 podřazený o dva stupně intenzivně zařve, snaží se, ale nesviští.

Dnes už tradiční kratochvíle automobilek - falešné výfuky skrývají dolů zakroucené trubky za nárazníkem.

FOTO: LL, Novinky

Zajímavé také je, že u tohoto motoru jsme často zapomínali řadit. Motor je totiž extrémně tichý. Až při plném prošlápnutí zabručí svým podivně třetinovým taktem do interiéru. Jinak naprosté ticho. A palubní počítač mlčí taky. Někdy hlásí prakticky hned, že je třeba řadit, jindy mlčí jak buddhistický mnich při rozjímání.

Pohodlně ale s výhradou

Auto jede celkem pohodlně. Vepředu vážně žádnou váhu neucítíte. Auto váží 1225 kg, ale je to výborně rozloženo na celou délku auta. Podvozek je příjemný, měkký, ale má takovou zvláštní vlastnost. Takové ty špičky na silnici (ostré přejezdy, výmoly, prostě všechno, kde se objevuje hrana) neumí odfiltrovat. Umí vyžehlit bambule, roletu i zhoupnutí. Ale co je ostré, to se zařízne do karoserie.

Objem kufru: 520 litrů

FOTO: LL, Novinky

A jak je motor velmi klidný, tak jsme ani nemohli podvozek moc protáhnout. Ano, poslat ho do zatáčky pěkně rychle jde, ale žádný „funny time“ jsme v tom neviděli. A tak jsme to raději vzdali.

Prostě stačí

Pokud chcete auto, se kterým si rádi zařádíte, pak si Peugeot 3008 s motorem 1.2 PureTech nekupujte. Pokud hledáte zajímavé auto, které je tak akorát velké, pak ho doporučíme. Vypadá zajímavě, není to čtyřkolka, kufr je dostatečně velký, podvozek je dostatečně pohodlný, motor je dostatečně funkční. Prostě jede. Stačí to. A nejnižší cena auta je 560 000 Kč.