U předchůdce chironu musel majitel měnit pneumatiky každé čtyři tisíce kilometrů a při každé třetí výměně bylo nutné měnit i samotné disky. Výměna tak přišla na milión korun a vzhledem k tomu, že pneumatiky byly speciálně lepené k ráfku, musel výměnu dělat jen servis Bugatti.

To dnes díky konvenčnímu nasazení gumy na ráfek zvládne v případě chironu prakticky každý autoservis, jakkoliv není pravděpodobné, že zrovna tohle by majitelé hyperauta dělali. Hodit se to ale může, například v případě defektu. Navíc, a to je podstatná výhoda, ráfek má životnost prakticky jako celé auto.

Nakolik ale vyjde výměna všech čtyř pneumatik? Jde o na míru vyrobené Micheliny Pilot Sport 2 Sport PAX 285/30 ZR20 vpředu a 355/25 ZR21 vzadu. Bugatti odmítá prozradit cenu za sadu pneumatik, ale podle zjištění serveru CarBuzz slovy manažera Bugatti Martina Grabowskeho to bude „méně než 42 tisíc dolarů”, tedy v přepočtu milión korun.

Jaká to nakonec bude suma Grabowsky neprozradil, odhadujeme, že bude řádově menší, klidně třetinová. I miliardáře už nebaví platit za výměnu pneumatik milión korun a Bugatti si toho je velmi dobře vědomo.