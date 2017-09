Tedy vypadá to tak, že se vrátí. Po představení nové Toyoty Supra, která má společný základ s novým BMW Z4 (oficiální termín představení ještě není znám), bude mít japonská firma hned dva sportovní modely typu kupé. Ano, v nabídce je ještě GT86.

Toyota GT86 Aeropack

FOTO: Toyota

Jenže tohle auto už má také za sebou docela dlouhý život, i když se to nezdá. Vždyť představení proběhlo v roce 2012. Nová generace je naplánovaná na rok 2019. A to by mohl být termín nejlepší i pro novou Celicu. Vždyť jméno GT86 nikoho moc nenadchlo. To předchozích sedm generací závodní ikony stále rozechvívá prsty spousty lidí s vášní pro auta. Takže spojení nové generace sportovního vozu a jména Toyota Celica je nasnadě.

Ještě je tu otázka, jak je možné, že tyhle spekulace vytahujeme právě teď? To je proto, že v USA si nechala Toyota opět patentovat (přesněji obnovila patenty) na tohle jméno. A proč by to značka dělala? Jsou dvě možnosti – aby jí jméno nikdo neukradl a nevyužil, nebo aby ho sama použila.

Samozřejmě že se může stát, že přijde zcela nová řada s názvem Celica, ale to je asi nejméně pravděpodobné. Toyota neudělá tři sporťáky vedle sebe. Celica ale také může být využita jako nástroj marketingu – nasadí ho na nějaký koncept, který ukáže jakousi budoucnost značky a pak zase jméno uloží k ledu. My ale sázíme na to první – GT86 se přejmenuje.