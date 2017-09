Nedávno jsme vám přinesli zprávu o Porsche, které nabídne puristický model 911 R v neomezené sérii.[celá zpráva]

A i Audi jede na podobném tónu. Bohatých zákazníků, kterým už vadí přetechnizované vozy hlídající každý řidičův krok a poskytující podobné vzrušení z jízdy jako řetízkový kolotoč, je stále víc. A tak nabídne auto, které je určeno pro ty, kteří rádi řídí a chtějí auto, kterému v zatáčce klidně uteče pod plynem zadek.

Audi R8 V10 RWS

FOTO: Audi

Audi R8 V10 RWS

FOTO: Audi

„Audi R8 V10 RWS je určeno pro puristy,“ říká Stephan Winkelmann, jednatel společnosti Audi Sport GmbH. Aby ne. Vždyť přenáší kus závodních speciálů Audi R8 LMS na silnice. Jak velký kus? Tak například tohle auto už nemá pohon všech kol, ale pouze těch zadních. Motor V10, uložený uprostřed před zadní poháněnou nápravou modelu Audi R8 V10 RWS, dosahuje nejvyššího výkonu 397 kW (540 k).

Při 6500 otáčkách za minutu nabízí maximální točivý moment 540 Nm. Coupé s motorem 5.2 FSI zrychlí z 0 na 100 km/h za 3,7 sekundy (Spyder: 3,8 sekundy) a v akceleraci může pokračovat až do dosažení nejvyšší rychlosti 320 km/h (Spyder: 318 km/h).

Co to znamená pro řidiče? Především to, že má ohromný výkon na zadních kolech, takže kdo to umí, může velmi lehce používat řízený smyk. Navíc auto díky absenci quattro zhublo. Nové Audi R8 Coupé V10 RWS má pohotovostní hmotnost 1590 kilogramů (bez řidiče). To je o 50 kilogramů méně než u verze 4x4.

Audi R8 V10 RWS

FOTO: Audi

Audi R8 V10 RWS

FOTO: Audi

Zárukou enormního potěšení z jízdy je rozložení hmotnosti mezi nápravy v poměru 40,6:59,4 % (Coupé), resp. 40,4:59,6 % (Spyder) a speciálně pro pohon zadních kol upravené nastavení podvozku a systémů podporujících jízdní dynamiku.

Nastavení podvozku a regulačních systémů umožňuje jízdu kontrolovaným smykem, pokud si řidič vybere v sériově dodávaném systému řízení jízdní dynamiky Audi drive select režim „dynamic“ a pro stabilizační systém ESC zvolí „Sport“.

Audi R8 V10 RWS jezdí sériově na černě lakovaných 19“ kolech z lehké slitiny s pěti paprsky do V. Pneumatiky mají rozměr 245/35 vpředu a 295/35 vzadu. Auta se boudou moci v ČR objednávat od podzimu 2017, ale ceny ještě nebyly stanoveny.