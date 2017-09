Není to žádná revoluce, je to evoluce. Evoluce konceptu, který se má do výroby dostat do tří let. Zároveň jde i o evropskou premiéru - o stejný koncept jako v Číně, kde se auto poprvé představilo, nejspíš nejde.

Volkswagen I.D. Crozz, který byl představen již dříve v Šanghaji.

VW I.D. Crozz II Concept, jak jej můžete vidět ve Frankfurtu.

Karoserie je prakticky stejná. Jen drobné detaily doznaly změn, třeba světlomety. Nejsou u nich linky z LED diod po celém obvodu, jde o zajímavější, a přitom jednodušší provedení. Lakování karoserie je pak dvoubarevné – tělo je v odstínu Hibiscus Red Metallic, střecha je stříbrná.

Pod kapotou je stále stejná písnička – pohonné ústrojí pracuje s dvojicí elektromotorů – jeden na každé nápravě. Celkový výkon je 225 kW (302 koní), maximální rychlost téhle elektrické čtyřkolky je 180 km/h, dojezd na jedno nabití akumulátorů je 500 km.

Volkswagen slibuje, že vůz, i když jde vlastně o model s vysokou světlou výškou, bude mít jízdní vlastnosti jako klasický Volkswagen Golf. Pomůže zadní víceprvková náprava a také elektricky stavitelné a kontrolované tlumiče.

Zda se z konceptu podaří zachovat do sériové výroby zvláštní systém dveří, kdy přední se otevírají klasicky a zadní se posouvají směrem vzad (a není střední sloupek), je ve hvězdách.