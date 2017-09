Tesla kvůli hurikánu Irma na dálku prodloužila dojezd svých aut

Zní to jako technicky neproveditelné přání, ale skutečně se to stalo. Americký výrobce elektroautomobilů Tesla majitelům na Floridě přes internet „odemkl” u svých modelů X a S maximální kapacitu baterií, a to 75 kWh.