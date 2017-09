To si takhle jdete třeba naštípat dříví do stodoly, najednou se sesune kupka sena a pod ní stojí superdrahé unikátní ferrari. To byste asi chtěli také zažít. Takových historek je poslední dobou nějak moc. Ale tohle unikátní a jedinečné Ferrari 365 GB4/4 Daytona Berlinetta Alloy by Scaglietti zas až tak selskými pohádkami neoplývá. Prostě stálo v garáži od roku 1972 a majitel na něj nedbal.

A teď, jak ho z té garáže vytáhli, tak ho prodali. Ani prach z něj neutřeli. Je to originál, i co se týče špíny. A za ten prach a špínu zaplatil nový majitel 2,1 miliónu dolarů (asi 46 miliónů korun).

Ferrari 365 GB4/4 Daytona Berlinetta Alloy by Scaglietti

FOTO: RM Sothebys

Ale jak jsme už řekli, tohle auto za ty peníze stojí. Ferrari eviduje 1200 vyrobených dayton mezi lety 1969 až 1973. Jen pět z nich ale dostalo lehkou hliníkovou karoserii, aby měly výhodu při závodech 24 Hours of Daytona. Jen jediný z nich pak byl homologovaný pro silniční provoz. A to je právě tohle auto.

Historie vozu není zas tak slavná a bohatá na jména, projeté závody apod. Ostatně auto má najeto pouhých 36 390 km, takže moc času na sbírání slavných jmen nemělo. Začalo to v roce 1969, kdy byl vůz vyroben a následně dodán Lucianu Contimu, tehdejšímu vydavateli časopisu Autosprint. O rok později jej koupil Guido Maran z Verony, za další měsíc Carlo Ferruzzi z Raveny a tak to pokračovalo ještě několikrát.

Nakonec se auto objevilo v Japonsku, aby si ho v roce 1972 koupil Makoto Taki, který ho vlastnil přes čtyřicet let.